台美關稅談判持續磋商 楊珍妮：有信心最終稅率調降

美國對等關稅衝擊，台灣持續爭取稅率調降，不疊加原先最惠國待遇稅率等多項措施，各界關注談判進度，立法院經濟委員會1日邀集經貿辦總談判代表楊珍妮、經濟部長龔明鑫等相關部會首長質詢，經貿辦強調依循台灣模式與美方洽談供應鏈合作。

經貿辦總談判代表楊珍妮表示，「對等談判已經在技術性磋商大抵底定，現在做文件的交換，但是在232談判，我們目前是以台灣模式與美方進行供應鏈的合作。」

經貿辦報告指出，因為台灣經濟高度仰賴外貿，其中多項產業涉及232調查，我國必須一併磋商，台灣模式談判依循根留台灣重點，包括由企業自主規劃國際佈局，我國透過信用保證機制提供金融支持等兩大重點。

經濟部長龔明鑫表示，「112兆什麼財政支出，沒有這個東西。我剛剛提到，台灣模式就是台灣的企業自主性的，他要貼近客戶，有了訂單，兩邊的政府幫忙把這個事情促成完成。」

而先前傳出台灣投資數字高達4000億美元，經濟部長龔明鑫也澄清數字尚未定論，且是類似台積電赴美形式，並非國家財政支出。不過台灣承諾條件是否包括為美國培訓勞工？造成技術外流風險也引發擔憂。

國民黨立委謝衣鳯提問，「這是不是談的條件之一？」

楊珍妮說明，「報告委員，我們沒有答應美國說要幫它訓練技術人員。」

龔明鑫也表示，「沒有談這個，但是從對外投資來講，當然會要用當地的勞工。」

相關部會首長也在會中給出承諾，不僅對最終關稅稅率有信心且有非常高機率能降低。不過台灣方投資金額、細節與後續長遠影響，各界依然持續關注。

