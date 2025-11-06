台美關稅談判持續 賴:爭取再調降且不疊加

總統賴清德（右四）六日出席機械公會八十週年慶酒會時表示，政府會持續努力與美國達成關稅協議，爭取對等關稅再調降且不疊加。圖為賴清德與公會理事長莊大立（左四）及現場來賓一同切蛋糕，右二為經濟部長龔明鑫、左三為立法院副院長江啟臣。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

台美關稅談判至今仍未定案。總統賴清德六日出席台灣機械工業同業公會八十週年酒會致詞時表示，政府會持續努力與美國達成協議，爭取「對等關稅再調降，且不疊加」，同時二三二條款關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家可以更具競爭力。

出席酒會者包括賴清德、總統府資政沈榮津、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、美國在台協會處長谷立言等人。

賴清德致詞表示，過去一年面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力。美國四月宣布關稅政策，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降且不疊加，同時二三二條款關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家可以更具競爭力。

賴清德指出，感謝機械公會協助會員完成碳盤查，並建立「機械業碳係數資料庫」，為業界打造低碳競爭力。此外，機械公會與相關協會共同組成「台灣ＡＩ機器人產業大聯盟」，整合國內技術、人才及場域，有助於機械產業跨入智慧機器人高值化應用市場，拓展新的商機。

「現在各位報國的機會來了，工業報國的機會來了」，賴清德說，谷立言特別提到，我們國防預算明年占比ＧＤＰ百分之三點三二，二０三０年之前會達到百分之五。這些國防預算一方面是對外進行軍事採購，但更重要的是推動國防自主、發展國防工業。國防自主、國防工業是否能夠成功？就要看看大家的參與程度。

賴清德表示，當大家運用人工智慧化發展之後，期待大家能夠轉身響應政府的號召，投入國防工業的發展，讓大家一起來報國。