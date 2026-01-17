台美關稅談判掏空台灣？林楚茵拿韓媒打臉藍白：忙著扯後腿可以醒醒了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判日前揭曉結果，雙方達成的共識包括，關稅降至15%且不疊加MFN、台企自主投資2500億美元等，引起藍白質疑半導體產業恐外移、掏空台灣。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日拿韓媒報導打臉藍白，強調台灣政府談判的條件超級好，質疑藍白是想要中國的47%嗎？

民進黨立委林楚茵今（17）日拿韓媒報導打臉藍白，強調台灣政府談判的條件超級好。（資料照）

行政院台美經貿工作小組16日表示，台美關稅談判這次達成4項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等，同時見證雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄。

不過，民眾黨提出「支持台美合作，但反對無底線掏空台灣」，請執政黨告訴人民，為了讓川普滿意，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？如何因應未來衝擊？國民黨也說，民進黨政府所謂「爭取到15%關稅」，實則是黑箱談判、掏空台灣的糖衣砲彈。

「那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的佈局，世界都看在眼裡！」林楚茵透過臉書指出，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」、「產業外移」？請先看看台灣的競爭對手韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導。

林楚茵舉例，中央日報 (JoongAng Ilbo)報導，台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免，韓國半導體陷入沉重苦思；Focus on Economy報導，川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現，韓國重回談判；韓國經濟 (Hankyung)報導，台灣對美「All-in」330兆韓元，三星電子、SK海力士「高度緊張」；Nate 新聞報導，威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅。

林楚茵質疑，韓國把台灣當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵，國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」，難道是不想要15%關稅，要中國的47%嗎？

