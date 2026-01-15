台美關稅談判收官 鄭麗君赴美磋商後將公布

行政院副院長鄭麗君。(鄭麗君臉書)

台美關稅與貿易談判進入最後關鍵階段。行政院台美經貿工作小組表示，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮已於14日晚間率團赴美，展開第六輪實體磋商。磋商結束後，台美雙方預計對外宣布已達成的共識內容，後續將另擇期完成台美貿易協議簽署程序。





行政院指出，台美雙方就多項核心議題已取得實質進展，目前正進行總結性協商。此行談判聚焦四大目標，包括爭取對等關稅進一步調降且不疊加原有最惠國待遇稅率（MFN）；確保232條款下半導體、半導體衍生品及其他項目獲得最優惠關稅待遇；以「台灣模式」深化美國供應鏈布局，延伸台灣科技產業實力，並爭取有利的投資環境；以及促進台美貿易平衡，建立全球AI供應鏈的戰略夥伴關係。

外媒先前報導指出，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅可望降至15%，並傳出台積電將加碼投資亞利桑那州半導體產能。行政院經貿談判辦公室則強調，相關議題已具共識基礎，將於本次磋商確認後統一對外說明。





此外，針對美方日前公布的半導體關稅政策，行政院表示，台灣先前已就232條款半導體及其衍生品的關稅優惠與美方多次協商並取得共識，預計在本輪會談完成確認後，對外正式公布。未來完整協議文本也將依法送交國會審議。