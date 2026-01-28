台美關稅談判攻防戰！財長莊翠雲舌戰立委 激辯焦點一次看
財經中心／師瑞德報導
立法院財政委員會今（28）日進行業務質詢，台美近期達成的關稅談判協議成為朝野攻防核心。面對在野黨立委質疑台灣恐步上韓國後塵，簽下不平等的「屈辱條款」甚至導致產業空洞化，財政部長莊翠雲親上火線，強調談判團隊已爭取到優於中、越等競爭對手的「最優惠待遇」，並駁斥掏空說法。執政黨立委則示警，若國會杯葛協定，台灣恐痛失關稅優勢，將重創經濟。
力抗紅色供應鏈 稅率遠優於中國
國民黨立委林德福質詢時引用外媒報導，指出美國232條款嚴重衝擊亞洲貿易，韓國過去曾因國會未通過協定遭川普威脅調高關稅，最終被迫買單鉅額帳單。他擔憂台灣經濟規模不比韓國，卻付出更高昂的代價，質疑政府談判失利。
對此，莊翠雲強勢回應，台美雙方已於1月15日簽署MOU，台灣成功在232條款下爭取到「最優惠待遇」。她列舉具體數據指出，台廠赴美設廠期間，產能配額內關稅全免（0%）；即便超出配額，稅率上限也僅為 15%，且不具疊加性。反觀主要競爭對手，中國在水五金產業面臨高達 47.6% 的關稅、越南為22.6%；在手工具產業，中國稅率更飆至 48.3%。台灣取得的15%稅率，已為國內傳產與製造業築起強大的競爭護城河。
2,500億美元投資疑雲 企業全球佈局非掏空
針對協議中提及的「2,500億美元自主投資」與「2,500億美元融資擔保」，林德福強烈質疑此舉將加速產業外移，造成國內空洞化，甚至可能犧牲先進半導體的談判籌碼。
莊翠雲澄清，所謂2,500億美元是「企業自主投資」，是台積電、鴻海等大廠為了貼近客戶、爭取訂單的全球戰略佈局，絕非由政府出資買單。至於另外2,500億美元的融資信用保證，僅是設定「最高限額」，採分期分年動用，且企業資金充沛不一定會全數使用。她強調，核心技術與研發仍根留台灣，赴美是產業實力的延伸與擴張，絕非掏空。
緊盯融資後盾 國家機制鎖定中大企業
立委李坤城則針對2,500億美元融資的「執行細節」深度質詢。他指出，除了台積電外，相關供應鏈及半導體大廠赴美投資金額龐大，對於需要融資的中大型企業，公股銀行角色至關重要。
針對國發基金規劃的「國家融資保證機制」，臺灣銀行董事長林曉雲說明，相較於現行針對小型企業的「中小企業信保基金」，此新機制將鎖定「規模較大」的企業。雖然目前費率與額度尚未定案，但林曉雲承諾：「有政府的保證，台銀就會借。」
公股銀行龍頭兆豐金控董事長董瑞斌則分析，有國發基金當「靠山」，銀行借貸意願絕對會提高。但他強調，信用保證通常不會是百分之百，為避免道德風險，可能保證七成至八成，銀行端仍需承擔部分風險。董瑞斌補充，企業規模與財務狀況普遍良好，銀行信心本來就高，但在授信審查時，銀行仍會回歸「5P 原則」嚴謹審查，確保雙贏。
解析「假裝條件」 籲國會勿成經濟殺手
民進黨立委吳秉叡則從法律實務角度聲援，直言美方開出的2,500億美元投資其實是法律上的「假裝條件」（Potestative Condition）。他分析，光是台積電已宣布的1,650億美元投資就佔了大半，加上鴻海、緯創、聯發科及環球晶等大廠佈局，額度輕易達標，美方此舉實則是給予台灣優惠門票。
吳秉叡更以「餐廳開分店」生動比喻，指出企業並未關閉台灣工廠，去美國設廠是為了服務當地客戶，「就像台北餐廳去台中開分店，難道叫掏空台北嗎？」他警告，若立法院杯葛法案導致關稅優惠取消回升至20% 甚至40%，才是對台灣經濟的毀滅性打擊。
憂「荷蘭病」惡化 緊盯公股行庫負擔
國民黨立委賴士葆則將焦點轉向國內產業失衡，直指台股雖衝破3萬2千點，但這是「荷蘭病」徵兆，僅半導體一枝獨秀，傳統產業卻苦哈哈。他同時追問台灣出口至美國的農產品關稅是否已降至零，並質疑公股行庫是否被強迫出資協助企業赴美。
莊翠雲表示，農產品關稅細節尚在檢視文件中。至於融資基金部分，公股行庫代表說明，將由國發會統籌規劃，也會邀請民營銀行加入，這屬於整體銀行業對產業融資的協助，並非僅由八大公股行庫獨自承擔。
