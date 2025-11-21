台美關稅談判敲定赴美投資4000億美元？龔明鑫說話了

經濟部長龔明鑫再被問及赴美投資金額是否如外媒報導的為4,000億美元。李政龍攝



據英國《金融時報》報導，台美關稅談判即將定底，預料台灣包括台積電將承諾赴美投資4,000億美元。經濟部長龔明鑫今（21）日再被問及關稅談判進度，以及是否承諾投資？他苦笑回應，「這些都沒有確定的啦！」。

龔明鑫今天下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會(台北場)」，他會前受訪再次被問及台美關稅談判進度。龔明鑫表示，這些都沒有確定，台美關稅談判若有新進度，相信行政院副院長鄭麗君、及經貿談判辦公室（OTN）會主動對外說明。至於關稅談判結果是否近日出爐？龔明鑫說「我們努力啦！我們努力」。

廣告 廣告

英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近日底定，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，約為4,000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元。

更多太報報導

【院版出爐2-2】財長莊翠雲澄清：水平分配公式已6度邀地方討論「絕非只有2張A4紙」

【院版出爐2-1】財長莊翠雲：唯有院版財劃法才能解決345億未分配問題 盼在116年上路

傳台積退休老將帶走大批先進製程機密? 龔明鑫證實經濟部已去了解