台美關稅談判敲定 賴清德：對美投資2500億美元屬「企業自主」

民進黨今（21）日召開第二十一屆第十五次中執會，發言人吳崢會後轉述黨主席賴清德致詞指出，在行政院鄭麗君副院長及談判代表團歷經九個月努力下，已於上週五完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。賴清德也強調，「台灣模式」合作中承諾對美投資的2500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬企業因應全球布局的商業行為。

賴清德表示，此次結果讓台灣的對等關稅調降至15%，且不疊加，條件與日韓、歐盟相同；同時，台灣是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。他也感謝鄭麗君率領行政院談判團隊的努力，「為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果」。

針對「台灣模式」合作內容，賴清德強調，承諾對美投資的2500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為；至於政府扮演信用保證角色、支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元融資，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。

賴清德指出，赴美投資廠商國際設廠經驗豐富，不一定需要政府信用保證也能取得正常融資，因此不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。他表示，整體而言，談判成果有助台灣產業在國際布局取得有利地位，美方也表達願促進投資我國五大信賴產業，進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

賴清德說，他期盼「不分中央地方、朝野黨派，團結攜手」，共同推動台灣經濟與國家整體發展。他也呼籲黨公職持續傳遞正確資訊，以化繁為簡方式向社會大眾說明，讓國人安心、放心。

責任編輯／周瑾逸

