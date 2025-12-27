台美關稅談判新進度 經貿辦證實「已有大致共識」待總結會商

台美關稅談判進度，行政院經貿辦表示，雙方針對調降稅率、半導體優惠待遇等已經達成大致共識，目前正在等待美方安排總結會議，就會對外宣布協議的內容。不過今年已經進入尾聲，藍營立委批評，顯然是美國要的條件，台灣不一定給得起，才會一拖再拖，遲遲等不到最終結果。

台美對「232條款」優惠有共識 待美安排總結會議

因接下來連續2週適逢國定假日，昨天行政院會為今年度最後一次，院長卓榮泰於會中發表年終談話，特別點名感謝副院長鄭麗君和政委楊珍妮，這8個多月來為了台美關稅談判來回奔波溝通。

卓榮泰發表年終談話。圖／台視新聞

卓院長提到，談判過程非常的艱辛，我方團隊一直秉持著國家利益、產業利益、人民的健康以及糧食安全這幾項談判重大原則，持續跟美方進行非常多次漫長，而且內容相當複雜的談判。

而經貿辦也說明目前進度，雙方針對調降對等關稅、232條款的半導體優惠待遇，都已經達成大致共識，正等待美方安排總結會議，更進一步說明，在第二輪的談判中，我方主要以「台灣模式」和美國洽談供應鏈合作，雙方都希望簽訂貿易協議，等總結會議後就會對外宣布完整內容。

台美關稅談判今年確定沒結果 藍委批：一拖再拖

不過對此，國民黨立委李彥秀狠批，國人其實都非常清楚，台美的對等關稅主導權並不在我們台灣，民眾當然也願意給民進黨政府時間跟空間來爭取我們的最佳利益，但是顯然一拖再拖的談判進度，顯然美國要的台灣不一定給得起，才會一直卡在最後階段，而沒有正式的結果。

雖然今年確定等不到最終結果，談判團隊仍致力溝通，盡最大心力為台灣爭取最佳利益。

台北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／陳盈真

