台美關稅談判有好結果？李淳預測稅率落在這區間：公布當天「股市不會下跌」

時序進入2026年，台美關稅談判結果至今尚未出爐，前駐歐盟大使李淳認為，台美關稅談判應該快結束了，目前應該是有哪些技術面或重要門檻，還沒有達成共識。他觀察到，去（2025）年10月以後，行政院的發言焦點放在投資金額到底要多少，或者開放的速度怎麼樣。從過去的經驗，相信台灣團隊一定有底線，一定要嚴守、很堅定地跟美國說不，可是美國可能也對我們的底線非常在意，所以通常談判會這麼緩慢，大概都是在這個地方。

李淳在風傳媒節目《下班國際線》表示，他相信台灣談判團隊現在一定很積極尋找替代方案。從去年12月開始，他解讀從總統到行政院長的發言，大家已經有共識了，只是說剩下有一些技術性的文字或者標題。

主持人提問，「在談判桌上，美國真的了解台灣嗎？」李淳回應，根據他的經驗，美國不僅了解台灣，也了解所有談判對手，因為談判的第一步就是情報與資訊收集，從這個角度來看，他認為美國的確是世界第一。

主持人追問，「台灣目前仍屬暫時性關稅，其他鄰近國家已有定案，你認為台灣最終會怎麼走？」李淳回答，他預期公布台美相關內容的那一天，股市不會下跌，也就是說影響不大，結果應該會與市場預期接近。

李淳預測台灣關稅率可能與日韓、歐盟同為15%

李淳解釋，以關稅率為例，台灣有很大的機率會跟日韓歐盟是同一個水平，大概就是15%左右，因為日韓跟歐盟都是15%，而且不疊加。其實美國談判已經看到分了幾個族群，其中有個族群叫做「日韓歐台」，這個群體有幾個特色，第一都有很具體的投資要求，其實美國跟東南亞、越南、泰國都沒有投資要求，只有跟台灣跟日本跟韓國跟歐盟有。

主持人好奇「你覺得這是一件很好的事情？」李淳回應，他沒有說好或不好，如果沒有美國總統川普，也許大家覺得世界更好，但是好跟不好要有個指標。 以台灣來說，這麼小的國家，生存就是要靈活，我們沒有什麼條件說好或不好，我們真正競爭力在說好與不好都有對策，這才是我們的方式。

李淳繼續說明，「日韓歐台」這個族群對美國來說是有戰略意義的，韓國的造船、台灣的半導體跟電子，日本可能是經營方式，至於歐盟跟美國本來關係就很緊密。那這個族群都有投資要求，因此研判說，台灣的關稅率大概也會跟這個群組是一樣的，就是15%、再加上幾千億起跳的投資美國。

李淳提到，如果沒有美國總統川普（見圖），也許大家覺得世界更好，但是好跟不好要有個指標。（資料照，美聯社）

李淳：按過去經驗，台灣的投資都是讓競爭力維持

李淳指出，有些人聽到幾千億會質疑「這麼多錢會不會被掏空？」他表示，第一，政府講得越來越直白，這是產業投資，而不是政府投資，不會動用外匯存底。第二，他反問大家，知道過去25年~30年在中國投資了多少嗎？按照陸委會的調查已經超過2500億，這還不包含台灣上市公司在那邊的盈餘轉投資，整個產業加在一起， 4000~6000億美金投資在中國，都不會很意外。

李淳總結說道，同理供應鏈開始變遷了，我們過去有這樣子的投資金額，未來我們可能會把重心放在美國、加拿大或者歐洲。 按照過去50年經驗，台灣的投資都是在讓我們的競爭力維持，讓國力繼續往外延伸，最終是讓台灣的地位更鞏固更安全。

