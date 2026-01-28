台美關稅談判未完待續 台經院示警：農產品、汽車開放才是最大考驗

台灣經濟研究院院長張建一 。 圖：台經院網站

[Newtalk新聞] 台美關稅談判第一階段拍板，台灣廠商承諾自主投資 2500 億美元。台灣經濟研究院院長張建一 表示，僅台積電 赴美投資規劃的 1650 億美元，加上中油參與美國天然氣相關投資，合計金額已接近門檻；不過他也指出，真正挑戰在第二階段的對等貿易協定，將牽涉農產品、汽車等市場開放，政治與社會壓力勢必更高。

台經院今（28）日舉行115年度1月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會。張建一受訪指出，過去幾年台灣傳統產業處境艱辛，主因在於日本、韓國的自由貿易協定（FTA）覆蓋率高於台灣，導致台灣傳產在國際競爭上難與日韓平起平坐。

廣告 廣告

他表示，台美貿易談判第一階段完成後，對等關稅降至 15%，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，對台灣傳統產業而言是「實質大利多」，有助於改善長期競爭劣勢。

針對台灣企業承諾自主投資 2500 億美元，張建一指出，台積電在美投資金額規劃達 1650 億美元，再加上中油參與阿拉斯加液化天然氣相關投資，合計金額已相當接近談判門檻。

張建一也特別澄清，台積電赴美投資主要是回應客戶需求，並非台灣政府要求；且相關布局並非始於川普時期，在拜登政府時代即已有規劃，當時以補助誘因為主，如今則是以關稅作為談判工具。

他引述台積電董事長暨總裁魏哲家的說法指出，客戶需求相當強勁，加上台灣土地有限，台積電不可能只在國內無限擴產；不過，這並不代表台積電會減少在台灣投資，「台積電其實也很想在台灣繼續投資」。

張建一總結表示，台美關稅協議第一階段「談得還不錯」，但爭議與挑戰較大的將是第二階段的對等貿易協定，涉及農產品、汽車等高度敏感產業，相信政府會進行整體權衡。

他提醒，政府已盡力完成對外談判，接下來仍需國會完成政治決定，若立法院未能通過相關安排，不排除會出現變數並對談判成果造成衝擊，「台灣的國會與產業必須形成共識，才能因應未來國際地緣政治變動帶來的挑戰」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

表）年前紅包自己賺！ 10檔二月初除息ETF一表看

首位中配李貞秀將進國會 邱垂正：努力一下！放棄中國國籍有一年緩衝期