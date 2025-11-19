台美關稅談判未定 林佳龍：有磨合但結果將對雙方有利

外交部長林佳龍稱台美關稅仍在磨合。外交部提供



台美關稅談判未定，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平有望在明（2025）年會面，社會仍關注美中台關係的變動。外交部長林佳龍今（11/19）日接受廣播專訪時表示，就關稅、在美投資、或半導體相關議題，台美之間有所磨合，但最後會妥協出雙方有利的結果。

林佳龍今日接受「寶島聯播網」廣播專訪，他坦言能理解外界對於川普的憂心但是「人不太會突然變得完全不一樣」，川普只是更強調「美國優先」，要重建美國工業、增加在美投資，「我認為台美關係是穩定往前走的，真正關鍵在於台灣如何對應。」

至於關稅、在美投資、或半導體相關議題，林佳龍認為會有磨合，但每個國家都會爭取對自己有利的方案，所以只對一方有利的狀況不會延續太久，最後會妥協出雙方有利的結果，美國和台灣可以形成一個「聯合艦隊」式的合作關係，發揮更大的影響力。

川普就任後，屢屢傳出民進黨的進步價值不容於他的傳統與保守性格，對此林佳龍則認為，民進黨的確在某些議題上與美國民主黨的態度較為相似，而川普政府確實與美國民主黨有不同的價值觀，但台灣其實在安全議題上與美國共和黨的保守價值趨於一致。

林佳龍強調，台美關係向來是跨黨派、跨中央與地方的「全面關係」；川普多次表示，他的任內不會讓中國進攻台灣，兩黨的智庫都認為「中國挑戰」都已是最大國安共識；民調也顯示，川普的支持者與台灣社會在面對中國威脅的態度其實非常相近。

林佳龍表示，任何人都不希望發生戰爭，但若真的發生，戰時的關鍵是要有自我防衛能力，平和時期則要有足夠的嚇阻力，讓對方不至於誤判，川普著重「有效嚇阻」，首先是避免戰爭發生，而若誤判導致戰爭，也要能力打敗中國，這就是美國印太戰略的兩層保險。

林佳龍分析，川普在安全上雖相對撤出歐洲，但同時在預算與軍力上加強印太部署，並要求台灣增加國防預算，這不無道理；經濟上因面對紅色供應鏈，主張在半導體、稀土供應鏈上必要脫鉤，台美之間不是你強我弱，而是雙方追求最大利益，「美國優先，台灣也要優先。」

林佳龍強調，就「安全」與「經濟」而言，台灣都是美國的夥伴。針對「台積電」恐變「美積電」的言論，他則回應，台積電不是離開台灣，而是增加台灣投資、同時在美國設廠，台積電的全球研發中心仍在台灣，美國廠的研發只是1千多人，台灣是上萬人，更凸顯台灣是民主供應鏈不可或缺的一員。

