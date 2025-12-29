台美關稅談判未明朗 12月消費者信心指數陷膠著

（中央社記者潘姿羽台北29日電）中央大學台經中心今天發布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，月減0.35點，近乎持平。中央大學台經中心執行長吳大任表示，美國關稅政策預計明年第1季才會明朗，不確定性淡化，讓CCI擺脫膠著格局，但可能影響台灣經濟動能，屆時CCI方向「不是大好就是大壞」。

中央大學台經中心調查，12月消費者信心指數（CCI）微降至64.3點，其中6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況上升，其餘國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨4項指標下降。

吳大任指出，CCI長期平均值約70初頭，今年第1季CCI還在70之上，4月因美國總統川普宣布對等關稅，在全球砸下震撼彈，當月CCI跌破70大關，第2季開始顯著下跌，第3季隨著出口表現超乎預期，轉為橫向整理。

吳大任分析，政府及國內主要政策均預估今年經濟成長率突破7%，但無法拉抬消費信心，主要有3大原因，一是台美談判結果未出爐，對等關稅稅率多少、台灣對美投資金額，都還不清楚；二是對台灣影響最大的美國232半導體調查還沒定案；三是今年出口不斷創新高，經濟成長超過7%，但「大部分民眾無感」。

吳大任指出，國內就業指數約1100萬人，以結構來看，服務業占比約6成、約有700萬人，這部分與出口沒有顯著關聯，而出口表現最好的半導體產業，直接相關的就業人口僅30多萬人，即便是廣義電子業100萬人，占整體就業人口比重仍低。

吳大任指出，傳統產業無薪假人數還是增加，不動產、旅遊產業疲弱，均影響消費信心。

中央大學終身榮譽教授單驥直言，目前台灣是「一白遮三醜」，AI浪潮帶動訂單、出口暢旺，但仍要戒慎恐懼，不能掉以輕心。

吳大任認為，明年第1季美國關稅結果應該會明朗，屆時CCI「不是大好就是大壞」，端看市場如何解讀談判結果，但台灣未來一定會在美國大規模投資，這可能排擠台灣國內投資，甚至把高薪機會帶至美國。

吳大任指出，企業赴美投資，對企業本身不見得是壞事，或許股市能有所表現，但將影響台灣民間投資以及經濟發展動能，必須審慎關注。

觀察12月CCI分項指標，以「未來半年購買耐久性財貨」下降幅度最多，月減1.06點，降至95.94點；中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為92.63點，月降1.63點。台灣房屋首席副總裁周鶴鳴說，央行第4季理監事會未調整信用管制大方向，市場鬆綁期待落空，觀望氣氛略有提升。

下降幅度第2的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為26.37點，下降0.65點。吳大任認為，雖然指數處於低點，但或許可解讀為，民眾認為明年要面對經濟不確定性仍多，希望等大幅度修正後再進場，而不是信心非常低迷。

12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2977名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學台經中心今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），今年第3季台灣能源安全指標為55.3點，較第2季減少1.4點、相較去年同季減少0.8點。中央大學台經中心研究員梁啟源表示，台灣存在長期停電、限電危機，重啟既有3座核電廠是最佳解決方法。（編輯：潘羿菁）1141229