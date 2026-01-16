台美關稅談判正式定案了 中國外交部再跳腳：堅決反對

中國外交部今日表達「堅決反對」並呼籲美國能切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。（翻攝自中國外交部官網）

台北關稅談判正式定案，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」等相關條件。對此，中國外交部今日表達「堅決反對」並呼籲美國能切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

行政院今（16日）指出，雙方達成包含「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰指出，此次談判團所秉持及追求的四項談判目標，可說全數達成。第一目標，對等關稅再調降，台灣爭取到15%對等稅率不疊加，計算方式和日本、南韓、歐盟等國相同；第二目標，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

第三目標，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力；第四目標，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。卓榮泰希望相關單位繼續再接再厲，順利進一步完成台美貿易協議，未來行政院會依法送交立法院審議，也懇請朝野共同支持這項得來不易的談判成果。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會表示，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。」

更多鏡週刊報導

吳佩慈準婆婆崔麗杰被ICE逮捕 347億賭后涉違移民法淪階下囚

過年前大紅包！威力彩連槓23期 下期頭獎上看5.7億

東京通勤大亂！山手線、京濱東北線停電 JR東日本道歉了