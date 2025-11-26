台美關稅談判正進行文書交換 傳投資美4000億美元？楊珍妮回應了

針對台美關稅談判，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（26）受訪表示，目前正在進行文書交換，爭取最好的待遇。

台美關稅談判結果備受關注！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（26）出席活動受訪表示，目前正在進行文書交換，爭取最好的待遇。針對外媒報導，台灣承諾投資美國4,000億美元，楊珍妮回應，這是外面的揣測，最後答案一定會公布。

英國《金融時報》日前引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日、韓之間，大約4,000億美元，且計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元。

楊珍妮與行政院長卓榮泰等人，今上午出席由中華民國工商協進會舉辦的「114年工商早餐會」，針對關稅何時定案，楊珍妮受訪表示，「我們在做最後、最後的努力」，目前正進行文書交換，爭取最好的待遇。

至於外傳4,000億美元的投資金額，楊珍妮說，這些是外面不斷揣測，最後有答案一定會公布，在談判最後階段，大家還是要互相交換訊息與文書、文件，必須遵守一定規定。

卓榮泰也表示，行政院副院長鄭麗君投入台美談判事務，無法親自出席早餐會，「這半年她幾乎天天與美方談判團隊開會，將台灣產業的需求與投資模式，完整傳遞出去。」目前各種技術性磋商已經完成，在進入總結會議前，只待最後確認文件內容。