台美關稅談判涉農產品 農業部長提3原則把關

農業部長陳駿季（中）17日受訪時表示，將秉持確保糧食安全、產業穩定、農民收益等3原則把關，確認後將盡快的跟外界說明。（林良齊攝）

我國近日大致與美國達成關稅協議，提及我國企業投資2500億、政府擔保投資2500億等後，輸美關稅將降為15％不疊加MFN，但外界關注是否涉及開放市場部分，農業部長陳駿季17日受訪時表示，將秉持確保糧食安全、產業穩定、農民收益等3原則把關，確認後將盡快的跟外界說明。

據統計，美國為我國農產品最主要出口地也是主要進口地，但受到關稅等影響民國115年全年外銷至美國產值下降6.2％，而進口部分則大增16.8％。

農業部長陳駿季表示，就目前了解的，就是我國輸銷至美國的關稅為15％不疊加，較美方曾宣布的32％到目前降至15％，大幅度降低關稅壓力，如果較競爭國還低的話，輸美產品不但不會有影響，甚至還會增加。

農業部原本預估關稅衝擊最大包括鬼頭刀、台灣鯛、茶葉及蘭花等產業。陳駿季說，鬼頭刀受惠於漁業資源產量，去年銷美仍屬不錯，其他水產品也還不錯，但茶葉及蘭花則有影響，若是降稅至15％則可以恢復我國競爭力，並將爭取額外豁免。

我國目前豬肉關稅為12.5％、雞肉關稅為20％、配額外稻米課徵每公斤45元關稅，外界關心進口部分是否會涉及降低豬肉、雞肉、稻米等敏感性農產品關稅？或是開放更多低關稅配額？陳駿季並未正面回覆僅強調，目前所有的進口品項，都在逐一確認，待確定完成並且簽署協議以後，就可以對外來說明，農業部會共於糧食安全、產業穩定及農民收益等前提把關。

是否會全部零關稅開放美方農產品？陳駿季指出，談判過程中，從來沒有用零關稅的前提去談判，每一個產品本身的關稅及其配額等，都需要仔細討論，而不是說用包裹式的去談判。

中華民國養豬協會理事長潘連周則強調，政府不應該犧牲農民權益，零關稅方式開放進來，以維護農民權益，更要確保產地標示，讓台灣人民有選擇的機會。

