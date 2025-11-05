台美關稅談判漸露曙光 經貿辦曝最新進度

經貿辦執行秘書徐崇欽今日透露，台美關稅談判是有進展的，目前待雙方書面獲得共識後，就可以進入總結會商達成台美貿易協議。（本報系資料照片）

川習APEC會後外界再度關心，台美關稅談判是否有望有新的突破或是進展。對此，行政院經貿辦今日在立法院表示，台美在9月底、10月初第五輪實體磋商後，有進行一次視訊會議的新進展，目前正在書面文件的交換討論，後續待雙方獲得共識後，就可以進入總結會商達成台美貿易協議。

經貿辦執行秘書徐崇欽今日與外交部長林佳龍共同赴立法院外交及國防委員會專案報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。會中，立委羅美玲問及川習會之後，會不會影響台美關稅談判，之前說10月底前會有個定案，現在11月了還沒有看到。

廣告 廣告

對此，經貿辦資深談判代表兼執行秘書徐崇欽表示，台美關稅談判在9月底進行第5輪實體磋商後，有再次進行一次視訊會議，因此談判「是有進展的」。目前台美雙方正在進行書面文件的交換及討論，以針對未來的協議來先行凝聚共識，待雙方磋商達成共識後，就可以進入總結的會商，並達成台美貿易協議。

至於先前有關10月的定論，行政院已對外說明，因為APEC的關係會議結束後會來處理；台美談判的步調與步驟還是持續進行，有相關結果將向民眾報告。

羅美玲也進一步詢問有關232條款一事，對半導體的衝擊。她說，美方要到明年4月才會公佈，台灣是否要等到明年4月才會有談判結果？以及對於半導體的產業的衝擊到底有多少？

徐崇欽解釋，所謂的4月公布，可能是指232條款規定的最晚期限270天，但是他那個只是最晚的期限，不一定是確切的公布日期，川普政府會依據自己的步調進行結果宣布。而在關稅談判過程中，除了爭取調降對等關稅稅率、不要疊加原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率外，232條款中的多項的關稅優惠待遇也是我們談判的主要目標，為赴美企業爭取更多有利的投資環境跟條件。

【看原文連結】