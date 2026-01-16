台美關稅談判為何頻頻卡關？鄭麗君：美232政策未明朗、需時間發展

台美關稅談判達成協議，對等關稅調降為15%且不疊加。針對外界關切自去年4月美國總統川普公布對台課徵32%對等關稅後談判如何推進，以及為何多次卡關。行政院副院長鄭麗君表示，台美談判的特殊之處在於除對等關稅外，也必須合併處理232條款下半導體及其衍生品等項目，由於美方232半導體關稅政策當時尚未明朗、仍在發展中，相關磋商因此需分階段持續推進。

鄭麗君指出，台灣是美國第六大逆差國，且在232重要項目上，台美之間除了對等關稅談判，也必須就232條款下的半導體及其衍生品等項目一併磋商；她也提到，對於歐盟、日本、韓國等232重要項目國家，美方也會由商務部與各國就232條款及相關投資合作進行談判。

鄭麗君表示，第一階段自去年4月美方公布對台課徵32%對等關稅後，雙方持續談到7月底時已有一定程度共識，但因美方232半導體關稅政策尚未明朗、仍需時間發展，因此在去年7月底、8月初先給予台灣暫時性20%對等關稅，相關議題也需繼續談判。

到了第二階段，鄭麗君說，我方主要與美國商務部持續就供應鏈合作及232條款進行磋商，232條款的討論從半導體衍生品延伸，並持續擴增到其他232項目，一併進行協商。

鄭麗君指出，經過第二階段持續磋商後，雙方今天達成共識。她說，由於美方半導體232關稅仍在持續發展中，但台灣已預先取得優惠模式，並表示台灣是全球第一個預先取得相關優惠模式的國家，有助降低高科技產業面對的不確定性。最後，鄭麗君說，期盼透過此談判讓台美走向未來產業互利共贏的戰略夥伴關係。

