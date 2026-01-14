台美關稅談判犧牲品？傳進口車關稅降至0％

台美貿易談判進入關鍵倒數階段，《紐約時報》報導，台灣輸美商品關稅稅率可望從原先的「20%+N」降至15%，同時台積電計畫在亞利桑那州新增5座晶圓廠。《自由時報》引述產業消息人士說法指出，針對外界關注的美國車進口關稅議題，很高機率會從現行17.5%降至0%。

傳台美談判進口車關稅降至0％（報系資料照）

產業人士分析，台灣汽車零組件對美國市場的出口占比約五成，為爭取汽車零組件輸美時能享有更具競爭力、即不高於日韓15%的關稅條件，台灣勢必須拿出對等交換的籌碼。據估計，政府可能將移除美規車進口限額，亦即比照歐規車的開放模式。

該產業人士認為，僅開放美規車進口限額恐怕仍不足夠，台灣對美製車的進口關稅勢必需要大幅調降。他分析，目前全球對美製車課徵較高關稅的國家主要包括中國大陸、台灣與印度，在美方眼中，台灣也被視為對美製車「不友善」的市場。

該人士直言，許多美國的貿易夥伴對美製車的進口關稅早已降為零，而台灣目前幾乎沒有條件能談出高於零的稅率，若美製車進口關稅大幅下調，勢必對台灣車市造成顯著衝擊，尤其非美系車商恐將降價競爭。

汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村先前表示，調降關稅對消費者是正面，但若對所有從美國進口的車都零關稅，那就非常可怕，將會導致台灣汽車產業供應鏈全面瓦解。

經濟部長龔明鑫先前在立法院備詢時表示，談判方向是美製車關稅會調降，但底線是不希望完全零關稅。但業界研判，面對美方壓力，恐不得不低頭。

