台美關稅談判獲肯定！鄭麗君被點名選台北市長 綠黨團：請給選對會時間

行政院副院長鄭麗君近期完成台美關稅談判，外界點名她掛綠袍選台北市長。（圖／CTWANT攝影組）

歷經多輪磋商與談判，台美對等關稅最終拍板落在15%，綠營支持者近日頻頻點名，認為此次率團前進華府、在談判過程中被視為「立功」的行政院副院長鄭麗君，具備披上綠袍參選台北市長的條件。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（19）日表示，選對會會持續討論，請外界給予時間。

隨著年底台北市長選舉腳步逼近，現任市長蔣萬安力拚連任，民進黨方面人選至今仍未定案。在藍大於綠的選民結構下，綠營內部傾向以「徵召」方式產生候選人。過去曾傳出立委王世堅、吳思瑤等人被點名，但相關人士表示，目前還是著重在立委的職務上，暫無參選意願；甚至一度有聲音指向行政院長卓榮泰可能親自上陣。近期則因完成台美關稅談判，被視為表現亮眼的行政院副院長鄭麗君，也被列入討論名單之中。

廣告 廣告

陳培瑜指出，她相當認同台北市是一座必須面向國際的城市，除了面對中國的威脅外，許多民主國家也都樂於與台北、與台灣建立友誼，所以希望市長人選應具備與國際對話、討論及實質交流的能力，進而促進城市進步，「不像這幾年感覺台北停滯不前」。

她表示，黨團非常期待選對會討論後，能提出一份讓大家都覺得很好的名單。她坦言，無論是立委、行政院長或副院長，近期確實都有被外界點名，這些聲音都代表社會對相關人選的肯定，「我相信他們也都很開心，但還是請大家給我們一些時間，等人選出爐後，一定會第一時間向外界說明」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

學測生哽咽想讀台大！爸爸「開Google Maps」這樣安慰 4萬人讚爆

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動