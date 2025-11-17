台美關稅談判現曙光！勞動部：無薪假多在製造業 關稅影響人數趨緩
勞動部今（11/17）日公布最新一期減班休息數據，儘管實施家數相較前一期略為下滑，但人數來到8456人、再增125人。官員說明，其中製造業占比9成，仍以金屬機電工業人數最多，人數逾6000人；不過，受到美國關稅影響而實施減班休息的事業單位總計353家，實施人數7530人，主因是台美關稅談判逐漸明朗，但最後結果尚未完全出爐，勞動部會持續觀察減班休息的情況。
與11月初公布的455家、8331人相比，本期實施減班休息的家數減少20家，人數微增125人。勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，製造業的人數為7923人，占比逾9成3，其中金屬機電工業占比也是9成，由於規模較大，變動也較為明顯，但並未出現大型的事業單位，多半為中小事業單位受到訂單影響。
李怡萱指出，根據地方政府收集的資料，受到美國關稅影響而實施減班休息的事業單位，從今年4月7日到11月15日總計有353家、實施人數7530人，相較前一期，減少17家和45 人。因為前一期的家數和人數首次下降，主要是台美關稅談判逐漸明朗，儘管最後結果尚未出爐，但長期趨勢往下，會持續觀察後續方向。
相較於製造業依舊慘兮兮，內需服務業似乎較為平穩。李怡萱觀察，包含住宿餐飲業等，數據目前呈現穩定，並無太大的浮動。
另外，有部分產業缺工，是否會特別讓減班休息的勞工前往配合？李怡萱強調，減班休息的勞工基本上屬於受僱狀態，不會讓受雇員工移到缺工產業，除非歇業或關廠，那勞工與公司終止勞動契約後，才有可能讓較缺工的產業聘僱。
