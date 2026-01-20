台美關稅談判產業方案 卓榮泰：啟動金融支持服務並盼與國會合作

台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。行政院副院長鄭麗君率談判團隊昨天上午返台，行政院今天（20日）上午9時召開「台美關稅談判說明記者會」，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵等人出席，說明台美對等關稅及相關談判成果。

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左2）、祕書長張惇涵（右二）、政務委員楊珍妮（左一）及發言人李慧芝（右一）出席說明談判過程心路歷程。（中央社）

卓榮泰：信保非投資 不能加總 避免造成談判困擾

卓榮泰說，今天是賴政府就任滿第20個月，這當中鄭麗君有9個多月都在談判，幾乎是一半的時間，在這過程，時間是極大考驗，因為鄭麗君談判前，要與國內開會，會後也要整理談判資訊，幾乎要有超人的體力；第二，談判壓力非常大，他有看過報導指鄭麗君45歲生產時，是最後一次流淚，而這次談判過程，他沒有看鄭麗君流過淚，但能深深感受壓力都在鄭麗君的臉上、心裡，甚至在討論時，鄭麗君有時聲音也會微微顫抖。

廣告 廣告

卓榮泰還說，鄭麗君也需要毅力與耐性，因為談判過程中，英文都要字字比較、條文對照，甚至有時候總統賴清德宣布會議結束，鄭麗君還會再確認有無事情需要討論。

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）等人出席，鄭麗君在會中與卓榮泰交換意見。（中央社）

行政院在2024年10月美國大選還在進行時，先成立行政院經濟外交工作小組，隨後成立台美經貿專案小組。卓榮泰說，就是因為政府掌握國際情勢，因此當美國總統川普在2025年4月宣布對等關稅後，政府已經有衝擊的高、中、低推估方案，並且成為世界首個提出對產業支持方案的政府跟國家，政府更在關稅出爐後10天內，就進行超過20場次的院內會議、產業座談以及媒體溝通。

卓榮泰談到，此次談判稱為黃金計畫，是副總統蕭美琴提出，成功讓美方最重視也理解台灣是提出深入準備且周延的方案，後續鄭麗君再提出台灣模式，透過產業自主投資以及政府運用信用保證，各2500億美元。

卓榮泰強調，2500億美元是企業自主投資，另外2500億美元是政府透過信保機制協助業者，兩者不同，產業投資是放眼全球布局，希望媒體及政治評論員「不要再寫成投資5000億美元」，這是絕對錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。

卓榮泰：啟動金融支持服務並盼與國會合作

由於台美對等貿易協定（ART）將送立法院審議，媒體關注在現行國會生態下，卓榮泰是否會帶隊與在野黨團溝通。卓榮泰指出，政府就談判相關內容要向民眾報告、產業溝通，因此總統賴清德與行政院等都會到各產業去，說明該產業未來面臨重要事項報告，也聽取業者聲音。



卓榮泰說，政院已經印製台美關稅產業支持方案小冊子，過去各場次座談會也都有發給業界，這個工作會持續進行，後續將請金融機構主動提供金融支持服務，主動詢問客戶是否需要金融相關協助。



談到國會溝通，卓榮泰指出，依據條約締結法協定需要國會同意，因此政府將向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。



卓榮泰表示，目前談判結果已讓民眾稍稍感到有進展，產業界也支持目前談判共識，後續將簽署的貿易協定也會秉持同樣原則；國會完全掌握正確資訊，兩院才能於對等關係下進行行政立法合作，讓國家跨步向前走。

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）等人出席，鄭麗君向大眾報告談判過程與成果。（中央社）

鄭麗君：台灣模式非供應鏈外移 是擴大在美產業實力

鄭麗君說明，美國與韓國有自由貿易協定（FTA），與日本有第一階段貿易協定，因此過去台灣輸美產品稅率高於日韓，但經過這次談判，台灣的稅率將與主要競爭國拉到齊平，位於相同立足點，有利於傳統產業輸美的競爭力，包括工具機、機械產業、醫療產業等。

至於半導體關稅部分，鄭麗君表示，無論如何，台灣確定取得「配額內免稅、配額外仍然享有優惠關稅」的最惠待遇，若屆時優惠關稅稅率小於15%，也有「從其低」的但書。面對未來台灣半導體及ICT產業的出口力，政府是以穩定來治理不確定性，確保未來任何稅率下均享有最優惠待遇。

針對協議簽署進度，鄭麗君表示，台灣已與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），並已與美國貿易代表署確認，未來數周將接續完成簽署台美對等貿易協議，待兩份協議都簽署完成，便完成最後一哩路。

至於外界關注台積電未來投資布局，鄭麗君直言，這要尊重台積電的規畫與說明，政府長期協助台積電及相關產業擴大在台投資，非常清楚知道台積電的先進製程及先進封裝在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家，但是具體規劃應由台積電說明，「我們所見證的護國神山在台灣是持續壯大當中。」

鄭麗君說，希望將對美投資進一步升級為台美供應鏈合作，把台美經貿關係升級為未來人工智慧（AI）供應鏈的戰略夥伴，過去說「Taiwan can help（台灣能幫忙）」，期待未來是「Taiwan, US can lead（台灣與美國能領導）」，雙方強強聯手，在AI浪潮下，攜手打造民主陣營的高科技供應鏈。

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，擔任台灣談判代表的副院長鄭麗君（右）、政委楊珍妮（左）出席，兩人在會中針對報告內容交換意見。（中央社）

鄭麗君：政府信用擔保2500億美元 專款規模上限百億美元

鄭麗君表示，台灣提出企業自主規畫2500億美元的產業投資，以及台灣政府以信用保證機制來支持金融機構提供2500億美元上限的授信額度。前者是政府對赴美投資的高科技產業訪查後，所了解的未來投資規畫，也包含了企業已經在進行的投資計畫。

對於政府信用擔保2500億美元的部分，鄭麗君表示，雖然美國政府的貿易協議聯合事實清單（Fact Sheet）寫的是「at least（至少）」，但在投資合作備忘錄（MOU）中載明的文字是「up to（上限）」，Fact Sheet 屬於新聞稿性質，未來執行會依據雙方簽署的MOU。

鄭麗君解釋，這個模式與日本、韓國的出資模式不同，台灣的信保模式，並非政府出資模式，這是基於過去產業成功的經驗，即由企業自主規畫，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。

至於信保機制如何建立？鄭麗君解釋，原則上，政府不會動用經濟部中小企業信保基金，因為國發會下已設有國家融資保證機制，過去已在離岸風電、重大公共建設等有相關執行經驗，未來會在這個機制下，建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君說，初步規畫，若以授信額度上限2500億美元規模來設算，考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，會在五成至六成之間規畫保證成數，承保倍數為15至20倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為62.5億至100億美元之間。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。

（責任主編：莊儱宇）