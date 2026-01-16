台美關稅談判的戰略突破 從貿易調整走向高科技夥伴關係

台美對等關稅談判已完成，對台灣而言，這不僅是一場技術性的貿易磋商，不在於短期經貿紅利，更是一項具備高度戰略意涵的制度性突破，而在於台灣被正式、制度性地納入美國經濟安全與高科技產業政策的核心運作架構之中。從對等關稅調降、232條款最優惠待遇，到供應鏈投資合作與AI戰略夥伴關係的確立，此次談判成果已明確展現台美經貿關係正由過往的功能性合作，邁向更具結構深度的戰略夥伴關係。

台灣列入美國「最優惠盟國待遇」序列

台美在對等關稅的安排上，台灣成功將稅率調降為15%，且不與既有稅率疊加，並與日本、韓國、歐盟等美國主要盟友享有同等待遇。值得關注的是，台灣是美國第六大貿易逆差來源國，且逆差高度集中於半導體與資通訊產品，屬於高度敏感對象；在此情況下，美方仍選擇將台灣置於「最優惠盟國待遇」序列，象徵台灣不再只是美國關稅政策的指標對象，而是被視為需要透過協商、對齊與制度安排來共同管理風險的夥伴。

除了稅率達成共識，台美之間也在「232關稅最優惠待遇」（232條款）取得進展，美國推動「232條款」是以國家利益優先為核心的重塑產業結構；換言之，台灣並未被排除在外，反而被納入美國主導下的「供應鏈」，無論是配額內免稅、配額外仍享最優惠稅率，或是對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料給予關稅豁免，這些安排都大幅降低了台灣半導體業者的政策不確定性，也等同於為其海外布局提供制度保證，這是雙方在談判中相當具戰略進展的成果，同時反映台灣在全球科技體系中的不可替代性。

台灣納入美國的經濟安全與高科技戰略

從台美對等關稅談判取得亮眼的成果來看，這並不是美國「讓利」，而是美國在其自身戰略需求下，選擇以制度方式將台灣綁定進來，尤其是「台灣模式」獲得美方認可，尤其是台灣企業前往美國投資的金額比許多國家低，包括企業自主投資2,500億美元，以及政府以信用保證支持金融機構提供最高2,500億美元的授信額度，這是一種高度符合台灣利益的安排，一方面展現台灣投資美國的規模與承諾，另一方面又可避免可能引發的風險。

值得注意的是，台美雙方承諾建立「雙向投資機制」，美國將擴大投資台灣「五大信賴產業」，並由美國官方金融機構提供融資支持，這意味著台美經貿關係已從單向依附，轉向制度互嵌，台灣納入美國的經濟安全與高科技戰略之中。從台美對等關稅的談判結果來看，這是一項值得肯定的進展，但也提醒我們，所謂「被納入」，從來不只是利益共享，也意味著角色定位與結構責任的同步提升。

展望未來，對台灣來說，如何在深化台美合作的同時，維持自身政策自主與產業韌性，同時協商下一階段的經貿議題，以及推進簽訂台美自由貿易協定，是需要持續關注的焦點。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。