台美關稅談判看到曙光還沒到站！鄭麗君聲音顫抖、楊珍妮兩度落淚...卓榮泰曝9個月無時差攻防戰秘辛

台美對等關稅談判歷經9個月，簽訂合作備忘錄（MOU），關稅調降為15%且不疊加，並獲得美國232關稅優惠，完成階段性任務。 行政院今（20日）召開記者會，回憶起這段談判過程，行政院副院長鄭麗君說：「感覺我們這一趟漫長旅程，終於到了回家的時刻」，政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮提及談判過程的艱辛，兩度落淚。

行政院今（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰、鄭麗君、楊珍妮、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫等官員出席，說明本次台美談判的成果及過程。

回顧本次台美談判過程，卓榮泰指出，過去20個月，鄭麗君有9個月的時間都在談判上，在美國視訊後，要進去實體談判，談判結果出來後，還要跟總統賴清德報告，「這不是可以想像的」，體力負荷非常大。

卓榮泰說，他這兩天看到鄭麗君有說，45歲是她最後一次哭，「這次我沒有看到她哭」，可以感受到，鄭麗君的壓力之大，「好幾次跟我講話，聲音微微顫抖」，但仍發揮毅力和耐心，取得重大成果。

▲行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（中）、總談判代表楊珍妮（左）出席行政院記者會。劉咸昌攝影

「台北那一端總是有人沒睡」府院跨海無時差力挺，鄭麗君誓做產業後盾

「過去幾個月，我們一直不敢說自己的工作要克服什麼樣的困難或辛苦」，鄭麗君表示，她們知道面臨關稅的衝擊，產業界的辛苦是最重要的，「讓我們不敢有一絲的懈怠，必須要全力以赴」。

鄭麗君強調，雖然她與楊珍妮率各部會的代表組成談判小組，但整個談判工作，是政府一起進行，過去9個月，當談判小組在華府進行實體會議時，總統府、行政院、國安會團隊等，都是無時差隨時待命，在現場有任何問題，可以隨時打回來溝通。

「當我在華府準備談判之前，我隨時有問題在群組裡提出來，會發現台北那一端總是有人沒睡覺。」鄭麗文說，無時差的支援、緊密合作，就是為了讓每次磋商能有所進展。

楊珍妮則與帶哽咽地表示，這次談判，政府高層給出很明確的政策力場和談判方向，該堅持的，鄭麗君一定會堅持，該爭取也會爭取，所以有今天的成果，也「感謝經貿辦同仁日夜陪伴」。

火車出隧道還沒到站！楊珍妮機場淚崩：看到卓榮泰接機像看到家人

楊珍妮也提到，上週簽署投資MOU的時候，她朋友寫信給她，說回來後可以休息了，可以聚餐了，但她告訴朋友，「這輛火車開出了隧道，看到了曙光，但還沒到站」，還有對等貿易協定還沒簽署。

媒體也關切，楊珍妮昨日返國，在機場曾一度落淚，楊珍妮則感性地解釋，因為昨天下飛機，沒有預期到卓榮泰和張惇涵會來接機，「看到他們就像回到家裡，只差一點沒有擁抱他」，就像看到家人一路走來的支持，很感動。

▲楊珍妮出席行政院記者會，分享此次與美方沒日沒夜的談判過程。劉咸昌攝影

「我這個人很愛哭，就會掉眼淚」，楊珍妮談到經貿辦同仁的日夜陪伴，回憶起談判過程的辛苦，再度落下眼淚，更提到昨日看到傳統產業代表到機場接機，「我就覺得我們是做很有意義的事，應該更努力往前走」。

鄭麗君表示，9個月來，她與楊珍妮兩人這段時間過著沒有時差的日子，有時候凌晨2、3點還要開會，然而，經貿辦的同仁都要比她們更早準備，談判過程的辛苦可見一斑，卓榮泰也指示，要擴大經貿辦編制。

記者會結束後，達成階段性任務、自嘲「愛哭」的楊珍妮，與卓榮泰、張惇涵、龔明鑫等官員逐一擁抱，留下暖心畫面。





