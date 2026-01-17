台美關稅談判突破！行政院：透過「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈

美東時間 15 日，台灣與美國完成關稅談判並簽署投資合作備忘錄（MOU）。 圖：取自陳培瑜臉書

[Newtalk新聞] 美東時間 15 日，台灣與美國完成關稅談判並簽署投資合作備忘錄（MOU），達成四項重要成果。雙方同意將台灣對等關稅調降至 15%，且不疊加原有最惠國待遇稅率；台灣成為全球首個取得半導體及其衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時獲得汽車零組件、木材等 232 關稅最優惠待遇。此外，透過「台灣模式」推動企業自主投資與政府信用擔保各 2500 億美元，協助業者拓展美國供應鏈，並確立台美在全球 AI 供應鏈的戰略夥伴關係。

行政院發言人李慧芝透過臉書解釋，政府提供的 2500 億美元信用保證額度，協助計畫赴美投資的企業解決擔保品不足問題，使其更容易取得金融機構融資，並非政府直接出資。她強調，企業自主投資與政府信保額度性質不同，不能簡單相加為 5000 億美元，正如「1 顆蘋果加 1 顆鳳梨不會等於 2 顆鳳梨」。李慧芝舉例說明，若太太向銀行貸款新台幣 1000 萬元，由先生擔任擔保人，並不能說夫妻共同欠款 2000 萬元，以此類比信保機制的作用。

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

此次談判中，台灣除了在關稅待遇上取得突破，更透過「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，進一步延伸並擴展台灣科技產業的全球競爭實力。資本承諾包括台灣企業自主投資 2500 億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高 2500 億美元融資額度予企業。行政院表示，信保機制是沿用既有之中小企業信保基金模式，目的為鼓勵台商與僑商拓展國際市場、強化產業鏈，此次 MOU 亦採相同方案，協助企業更容易取得融資，而非政府撒錢投資。

部分人士將企業投資金額與政府信用擔保加總為 5000 億美元，李慧芝澄清指出，台美投資 MOU 內容明確區分民間自主投資與政府信保支持，兩者無法相加。她重申，政府角色在於提供融資擔保，降低銀行放款風險，從而促進更多民間資金投入美國市場，特別是半導體、汽車零組件、木材等關鍵產業。這項合作不僅促成台美在高科技領域的相互投資，也確立了雙方在全球 AI 供應鏈中的戰略夥伴關係，對台灣產業布局與國際經貿連結具有深遠影響。

