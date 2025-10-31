台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展

台美關稅談判正處於關鍵階段，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初完成第五輪實體磋商後，目前雙方正進行書面文件討論，預計APEC會議後將繼續溝通，一旦達成共識就可進入總結會商階段，完成台美貿易協議。然而，面對美國暫時性20%關稅，台灣傳統產業包括水五金、機械、汽車零組件等，以及農業的蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚和鬼頭刀等均受到影響，相關業者表達了焦慮情緒。

日前行政院副院長鄭麗君召開記者會。（圖／TVBS）

台美關稅談判目前正積極推進中。鄭麗君透露，台美雙方在10月初完成第五輪實體磋商後，現階段正在進行書面文件討論。由於本週台美雙方都參與APEC會議，預計會後雙方將繼續溝通，一旦有共識就可以進入總結會商階段，最終達成台美貿易協議。

廣告 廣告

然而，談判過程高度保密，引起立法委員的關注。立法院財政委員會委員李彥秀表示，政府因保密理由未對外透露任何訊息，這種情況讓台灣廠商和人民感到不安，猶如心懸在半空中。同時，美國目前實施的暫時性20%關稅已對多個產業造成衝擊。

國民黨立委李彥秀。（圖／TVBS）

受影響的產業範圍廣泛，工業方面包括機械、汽車零組件、水五金等傳統產業，農業部分則有蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚和鬼頭刀等產品。彰化水五金協會理事長張家烈表示，9月和10月的訂單已在7、8月時被提前安排，導致近期訂單明顯減少，使業者感到相當焦慮。立法院黨團總召黃國昌對此提出質疑，他詢問這種暫時性關稅究竟還要持續多久，是要延續到明年還是後年，並關切台美經貿關係何時能有實質談判進展。

民眾黨立委黃國昌。（圖／TVBS）

財政委員會委員吳秉叡則指出，政府正認真與美國進行談判，未來談判結果還需經立法院審查通過。在審查過程中，將會盤點受損害產業，政府也會提出相應的補貼方案。

民進黨立委吳秉叡。（圖／TVBS）

業界與民意代表都在關注這場關稅談判的最終結果，特別是美國關稅調降是否會影響市場價格，以及政府是否能提出完整的配套措施來協助受影響產業度過難關。

更多 TVBS 報導

美國開先例！國安出口管制項目不曾上談判桌 紐時：因稀土讓步

川習會後降關稅、暫緩稀土管制 專家：美中對抗關係仍未改變

川習會後「美對中降關稅」！貿易戰有望趨緩 油價持穩

回應川習會 陸：稀土管制、港口費「暫停一年」

