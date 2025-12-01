台美關稅談判結果仍未出爐 吳志中：一直拖是在決定最好的關稅

吳志中談及台美關稅表示，時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國對台灣暫時性關稅為 20%，雙邊談判結果仍未出爐。對此，外交部次長吳志中今（1）日表示，時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅，並沒有很不好。

吳志中日前受寶島聯播網節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，節目今日上午播出。主持人問及，台美關稅，是否會拖到12月31日？

吳志中表示，台灣對美國是必要的，有時候會晚點決定。他說，美國總統川普（Donald Trump）確實想要台灣多投資一點，但又不能把台灣推向中國，導致台灣不滿，「所以時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅，並沒有很不好」。

主持人質疑，政府不應該要求期限是12月31日以前嗎？吳志中回應，他沒辦法回答，「但妳的要求是正確的」。

吳志中表示，他沒有管、也沒有參與美國事務，政府有自己的經貿團隊。不過，他說，台灣對美國很重要，一定有很多很難決定的事情。

