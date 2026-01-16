台美關稅談判結果出爐 侯友宜：台灣有98%都是中小企業「政府必須投下更多資源幫忙」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台美關稅談判結果出爐，行政院談判小組稱，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。新北市長侯友宜今（16）日上午受訪時提醒，中小企業是台灣的根，政府必須保護、新北市也會站在產業這一邊。

新北市長侯友宜今（16）日上午受訪時提醒，中小企業是台灣的根，政府必須保護、新北市也會站在產業這一邊。（圖／資料照）

侯友宜認為，台美貿易有進展是一件好事，且半導體產業是整個台灣經濟的命脈，所以政府一定要謹慎以對，守護台灣最重要的核心產業；除了半導體外，侯友宜特別提醒，台灣有98%都是中小企業，中小企業才是我們的根，大企業可以海外佈局、分散風險，因此對於中小企業的挑戰，政府要特別重視。

廣告 廣告

侯友宜呼籲，政府要投下更多的資源來保護中小企業，且新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，能夠永續深耕，這是最重要一環。侯友宜強調，新北市還有很多的製造業，也要多多關心，會跟製造業並肩作戰。



更多FTNN新聞網報導

台灣可望投資美國15兆！藍委葛如鈞怒轟「賴公移山」 反問：日本有把皮卡丘送人嗎？

鄭麗君、楊珍妮展開第六輪關稅談判 會後對外宣布達成共識內容

黃國昌表態反對政院軍購！林楚茵吐槽在作秀：根本連內容都沒看

