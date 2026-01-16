台美關稅談判結果出爐！台灣承諾在美投資5千億 鄭麗文痛批「國難當頭」民進黨還在認知作戰

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導

台美關稅談判結果出爐，行政院談判小組稱，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。國民黨主席鄭麗文今（16）日受訪時痛批，國難當頭，民進黨卻還在慶祝、還在搞認知作戰，台灣面臨嚴峻國安挑戰的危機。

國民黨主席鄭麗文今（16）日受訪時痛批，國難當頭，民進黨卻還在慶祝、還在搞認知作戰，台灣面臨嚴峻國安挑戰的危機。（圖／取自鄭麗文臉書）

鄭麗文質疑，台灣提出了什麼巨大的代價才換來跟別人一樣的待遇？不就是美國商務部毫不掩飾的說「台灣必須讓川普開心」賴總統拿了什麼東西去討川普開心呢？就是台灣半導體40%的產能必須移到美國。她認為，如果台灣真的把半導體產業當作護國神山，那不就是把我們的家底、護國神山完全外移掏空，那台灣未來靠什麼？

廣告 廣告

針對台灣談判時承諾在美國投資5千億，鄭麗文反問，如果有誘因，這些業者早就去了；如果不是因為地緣政治的壓力、如果不是因為政府低頭，半導體產業會願意到美國去設廠投資嗎？這是一個路人皆知的答案，何必自欺欺人呢？

鄭麗文痛批「殺雞取卵，豈是長久之道」，台灣的人才、台灣的資金、台灣經濟所有的底氣都面臨嚴重外移危機，政府為何到今天還可以厚著臉皮告訴大家說這是個好消息呢？





更多FTNN新聞網報導

美軍抓捕委國總統馬杜洛 鄭麗文：美國已退回美洲、別以為會來幫我們收爛攤

台美關稅談判結果出爐 侯友宜：台灣有98%都是中小企業「政府必須投下更多資源幫忙」

台灣可望投資美國15兆！藍委葛如鈞怒轟「賴公移山」 反問：日本有把皮卡丘送人嗎？

