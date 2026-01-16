台美關稅談判結果出爐 綠委狂按讚：不容易、大成功

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，這次關稅談判不容易、大成功。(曾薏蘋攝)

台美關稅談判結果出爐，卻被在野黨質疑「賣國賣台」；民進黨政策會執行長吳思瑤表示，這次關稅談判不容易、大成功；在野黨連一句支持、肯定台灣的話都說不出口。綠委林楚茵則說，這就是外交實力，行政團隊正式簽署MOU，也讓想去美國蹭熱度的政客當場翻車。

吳思瑤指出，這次談判結果從市場反應即可看出成果獲得肯定，台股開盤表現亮眼，台積電也獲得市場與股民正面回應。

她反問，「在野黨面對這樣的結果，是否真的連一句支持、肯定台灣的話都說不出口？」

廣告 廣告

她說，台灣是美國第六大的貿易逆差來源國，其中九成逆差來自半導體製品，換言之，台灣長期在半導體產業大賺美國的錢，在美國總統川普推動「美國優先」、對全球發動對等關稅的背景下，台灣談判起點其實處於相對不利的位置。

吳思瑤強調，台灣這次不只過關，還「過得漂亮」。短期來看，關稅談判成果讓台灣拿下如同「世界優等生頭段班」的成績；長期而言，台美將在半導體、高科技與AI產業強強聯手，「魚幫水、水幫魚」，當世界需要美國，也等於需要台灣。

對於是否「賣國賣台」的質疑，吳思瑤說，「難以理解」。她並具體列舉此次談判的「三個第一、三個唯一」，成功爭取對美關稅15％，與歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴齊平，並列第一；其次台灣是第一個、也是目前唯一獲得《232條款》半導體等最優惠待遇的國家；在在對美投資部分，台灣提出 2500 億美元的投資規模，是各國中唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資模式，而非被美方指定投資項目。

她說，台灣2500億美元的投資金額，低於日本被要求的5500億美元與韓國的5000億美元，更重要的是，台灣投資是由企業自主決定項目，不像日韓採取政府與企業強制綁定、由美方指定項目的模式。

在獲利分潤機制上，吳思瑤指出，台灣企業對美投資，獲益100％由企業自行取得；相較之下，日韓在初期需與美國對等分潤，待成本回收後，分潤甚至是美方九成、日韓僅一成，差異非常明顯。

吳思瑤表示，這次談判成果，正好扣合總統賴清德上任後所擘劃的方向，包括打造「非紅半導體供應鏈」、以台灣為核心的民主半導體供應鏈，以及五大信賴產業的戰略布局。台灣做對了產業選擇，也在台美談判中展現出符合台灣需求、回應美方期待的最佳結果。

林楚茵也表示，這次談判不只守住底線，更拿到了比日本、韓國更優渥的條件；用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場的長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成。

【看原文連結】