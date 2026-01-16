台美關稅談判結果出爐 蔡英文：轉型成本不該落在弱勢身上

前總統蔡英文今（16）日針對台美關稅談判結果在社群平台發表看法，她表示看到結果出爐，內心充滿感觸與感謝。她強調此次談判結果並非終點，而是台灣深化經貿體系的重要時刻，並公開呼籲朝野各政黨能夠共同支持這份協議，讓國家繼續走得長遠穩健。

蔡英文回憶過去參與對外談判的經驗，指出那是一條漫長的道路，必須在原則與現實之間做出艱難判斷。她深知每一個數字與條款背後，都承載著產業的期待與國家的責任。她特別感謝談判團隊與行政體系這段時間的付出，在高度不確定的國際環境中承擔壓力，成功守住台灣立場，讓台灣持續被國際信任。

對於談判後的影響，蔡英文認為這是調整產業結構的關鍵時刻。她相信政府會持續傾聽受影響產業與勞工的心聲，並提供必要支持，確保轉型的成本不會落在最弱勢者身上。她強調，談判工作雖然掌聲不多，卻決定一個國家發展的穩定度與長遠性，台灣已經走在這條路上，也會繼續前行。

該貼文發布後引發眾多網友迴響。許多民眾留言感謝談判團隊的努力，認為這是珍貴的無形資產，並肯定官員在談判桌上的堅持。亦有網友對於「談判不是掌聲最多的工作」一語表示認同，感謝相關人員為台灣未來奠定基礎，並紛紛留言向談判外交團隊致意。

