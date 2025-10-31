台美關稅談判結果即將出爐？鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

針對台美關稅談判，行政院副院長鄭麗君昨（30日）透露，過去幾個月我方談判團隊與美方持續磋商，預計APEC後達成共識後，便可進入總結會商。行政院提供



台美關稅談判結果尚未出爐，行政院副院長鄭麗君昨（30日）透露，過去幾個月我方談判團隊與美方持續磋商，現階段談判重點主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇。她強調，由於本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

鄭麗君30日接見金商獎中外得獎企業一行時，肯定本屆金商獎得獎企業來自各領域，以專業與誠信經營事業，展現了非凡實力，更在數位轉型、淨零轉型、企業社會責任等議題上積極回應，勇於創新與突破。她並指出，台灣在2024年人均GDP已超過3.4萬美元，成為世界第21大經濟體，預估今年經濟成長率可達4.45%，她要代表政府感謝歷代企業家與工作者努力的成果，推動經濟持續成長，讓台灣有如今充滿活力的的經濟面貌，也對世界做出貢獻。

針對台美關稅談判進度，鄭麗君說明，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

全國商業總會許舒博理事長致詞時表示，商總致力成為台灣百工百業的後盾，並配合政府政策，讓台灣產業持續發揚茁壯。感謝政府編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，協助產業因應美國對等關稅衝擊，並讓產業轉型升級，邁向國際。針對產業缺工議題，許理事長指出，勞動部已提出「跨國勞動力精進方案」，為勞動力不足問題向前跨步，未來產業界仍將與勞動部持續溝通，共商解決之道，盼讓台灣產業更為穩健發展。

