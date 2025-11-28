台美關稅談判結果將開牌？ 盧秀燕：有點緊張「盼稅率更低」

台美關稅將揭牌？台中市長盧秀燕表示，期盼稅率更低、減輕外銷困難。（圖：中市府提供）

美國對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判，傳出台美關稅將揭牌，對此，台中市長盧秀燕今天（28日）受訪表示，有點緊張，因為機械、工具機、光學等產業聚落在台中，台美關稅，關係著中部經濟及產業，謝謝中央持續談判，希望稅率更低，幫助業者產品可以外銷。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕率市府團隊啟動和平專案，今天（28日）到和平區雙崎921紀念公園，視察幸福巴士，媒體詢問傳出台美關稅即將揭牌，台中市是工具機、機械等產業重鎮，追問市長看法，盧秀燕坦承，有點緊張，因為台中市有半導體、晶圓，及傳統產業，包括機械、工具機、光學等產業密集，台美關稅，關係中部經濟及產業，希望有好的結果，減輕外銷上困難。盧秀燕說，關稅太高，出口不利，對中部業界打擊很大，過去稅率太高，謝謝中央政府持續談判，希望揭牌結果是更低的稅率，幫助業者產品可以外銷，發展台灣經濟。

另外，媒體問國民黨主席鄭麗文說盧市長女力當家，「家+女」（宀+女）就是平安的「安」，讓大家平安，盧秀燕則說，一個城市一個國家的守護，需要大家一起來，不是光靠首長，她感謝台中市民，多年以來，公私協力，大家共同努力打造幸福的城市，感謝大家。