台美關稅談判結果 林右昌：了不起的成就
台美關稅談判底定，關稅調降為15%且不疊加。民進黨前秘書長林右昌接受央廣節目專訪時表示，在當前國際局勢高度動盪、美中競爭加劇的背景下，台灣取得的談判結果是「非常了不起的成就」。至於台積電赴美加碼投資遭質疑「掏空台灣」，林右昌說，AI與晶片需求早已遠超台積電原有產能，相關投資是因應全球競爭布局的結果，他呼籲外界客觀看待。
民進黨前秘書長林右昌去年10月前往美國德州、亞利桑那州拜訪產業，瞭解AI、半導體發展，隨後又赴以色列訪問，進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。林右昌接受央廣節目「早安台灣」專訪時，暢談這趟為期超過1個月的「新創之旅」心得。
針對台美關稅談判底定，雙方達成對等關稅調降為15%且不疊加等結論，林右昌表示，從COVID-19疫情、俄烏戰爭到關稅衝擊，台灣整體因應表現良好，「基本上是在贏者圈」。
他認為在當前國際局勢高度動盪、美中競爭加劇的背景下，台灣能取得與日、韓相當的15%稅率「非常了不起」，尤其美國關稅政策是對全球全面施壓，政府在應對受影響產業的過程中相當謹慎，他呼籲在野黨客觀看待，不要為了批評而批評。林右昌說：『(原音)當然不只是對等關稅，還有232條款更為重要。對高科技來說，能達成這樣的成果是非常了不起的成就。許多國際媒體，特別跟我們競爭關係、韓國的媒體都在講台灣跟美國關稅談判的結果而面臨更大的壓力，你從這個角度就知道這個結果對台灣是有利的。』
對於在野黨質疑台積電將加碼投資美國恐「掏空台灣」，林右昌表示，目前AI與晶片需求早已遠超過台積電原有產能，相關投資是因應全球競爭與布局的結果。他表示，若將目前在美國新建的半導體工廠全數設在台灣，無論土地、水電或人才資源，台灣都難以承受如此快速且龐大的需求，因此這本質上是全球競爭與全球布局的問題。
林右昌也進一步分享他在亞歷桑納州鳳凰城參訪了30多家科技廠商，發現這些台灣高科技企業早已不是單一市場的在地企業，而是具有世界格局的公司，且多數企業早在2020年前後便提前布局，並非因近期關稅議題才做出決定。
林右昌並說，美國當地民眾對台積電的認識也與過去大不相同，台積電在美國的能見度與認同感明顯提升。他認為台灣在高科技與半導體領域的影響力早已超出外界想像，台灣的科技實力也正逐步轉化為台灣在國際社會的重要關鍵角色。(編輯：鍾錦隆)
其他人也在看
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
盧特尼克放話 記憶體廠不赴美 祭100％關稅
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日出席美光紐約州新廠動土典禮時再度放話，聲稱不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨100％關稅。根據科技新聞網站Wccftech表示，該威脅首當其衝就是瞄準韓國三星和SK海力士，至於台灣的南亞科和華邦電也恐將面臨麻煩。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
熱門股／載板缺貨狂潮 台廠三強目標價來了！
隨著 AI 伺服器、高效能運算（HPC）與雲端服務供應商持續擴大資本支出，2026 年 AI 載板產業基本面呈現「需求爆發、供應吃緊、價格上漲」的強勁成長態勢。產業界指出，全球 AI 伺服器建置已由早期集中於雲端資料中心，進一步擴散至邊緣運算與大型企業端，高階 IC 載板需求在 2026 年出現明顯供給缺口，成為推升相關廠商獲利的重要動能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／川普再掀關稅風暴美股崩！台指夜盤狂殺437點 開盤風險急升
美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場再度強硬，並重新升高對歐洲的關稅威脅，市場解讀美歐貿易衝突可能升級，投資信心明顯動搖。美股周二（20）日出現恐慌性賣壓，三大指數全面下挫，其中標普500指數一口氣回吐2026年以來的全部漲幅，道瓊工業指數盤中一度重挫逾900點，那斯達克指數跌幅也超過2%，科技股與成長股成為資金撤退的重災區，費城半導體指數同步下殺，顯示市場風險情緒急速升高。美國政治與貿易風險再度升溫，美股重挫、期貨走弱，台股在國際利空包圍下，今（21）日開盤恐面臨明顯下跌壓力。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
金寶帶飛金仁寶集團！仁寶康舒泰金寶-DR噴漲5%
老牌電子代工大廠金寶（2312）吞特斯拉執行長馬斯克「太空資料中心」商機大力丸，加上強攻AI與量子運算，今（19）日股價點火改寫26年來新高，並爆出近20萬張成交大量，領軍金仁寶集團全面走強，包括仁寶（2324）、康舒（6282）、泰金寶-DR（9105）同步放量上攻，盤中大漲逾5%，躍升台股盤面最受矚目的焦點之一。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉恐慌指數VIX飆升 道瓊狂瀉超870點 台積電ADR挫約4.5%
美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發了一系列不確定性，恐慌指數 VIX 飆升，美股主指週二 (20 日) 血染一片。鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 1
股王信驊「萬」歲！外資跟進喊上萬元目標價
大和資本證券指出，由於一般伺服器展望強勁，預期信驊伺服器遠端管理晶片（BMC）2026年出貨量年增34％，短短二年內獲利將翻倍、每股稅後純益（EPS）多賺逾百元，將推測合理股價升至10,000元，除跟進凱基投顧、金控旗下投顧腳步，亦為第一家喊出台股股王目標價上萬的外資研究機構。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 2
英業達迎AI高階訂單 L11機櫃有望供貨北美雲端服務大廠
英業達（2356）昨（20）日舉行集團旺年會，董事長葉力誠表示，今年AI產品仍將大幅成長，是最大的營運動能。總經理蔡枝安...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
魏哲家：每年至少成長25% 台積電翻紅站上1780元再創歷史新高
台積電先前法說會報喜，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電整體美元營收年複合成長率將接近25%，而AI相關營收年複合成長率更是超過54%。台積電今日從早盤下跌25元、1725元開出後，盤中逐漸有買盤湧入，最高站上1780元，再度寫下歷史新高紀錄，市值突破新台幣46兆元。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
16檔台股ETF夯 漲贏大盤
台股連日創新高，帶動台股ETF表現亮眼，有30檔同寫歷史新高，其中16檔更漲贏大盤，其中以主動式交易最熱絡。法人表示，目前市面上已有九檔主動式台股ETF掛牌，大多數自上市以來均表現不俗，今年以來成交量續熱，七檔日均量逾萬張，後市AI需求強勁，資金仍將圍繞AI題材。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
葉力誠尾牙登高一呼！英業達放量狂漲9%快亮燈 分析師曝「這關鍵價位」要盯緊
代工大廠英業達（2356）看好AI伺服器與雲端解決方案需求持續攀升，預期今年AI伺服器業務維持雙位數成長，且車用業務的成長會「乘以三」，董事長葉力誠更喊出「AI再創巔峰」。利多消息激勵今（21）股價展開偏多走勢，盤中一度衝上49元，漲幅超過9%，創下2個半月以來新高。分析師表示，只要短線股價能站上前高49.8元，後續上漲空間將有機會進一步擴大。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵
經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，在基期墊高下仍...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！
台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加稅率，與日、韓一致，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。中天新聞網 ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言
股價上漲的底層邏輯──從台積電看「厚利多銷」的財務奇蹟
顧衡／長期研究歷史與社會結構的寫作者鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國際／川普再度翻臉歐洲！避險資金提前卡位 買盤引爆貴金屬行情
美股週一（19）日因馬丁路德金恩紀念日休市，投資人觀望氣氛濃厚；不過，地緣政治與關稅風險持續升溫，避險資金提前卡位，帶動黃金創高、原油與工業金屬維持強勢，也牽動亞洲股市表現出現分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 69
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 56
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 44
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 313