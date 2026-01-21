台美關稅談判結果 林右昌：了不起的成就

台美關稅談判底定，關稅調降為15%且不疊加。民進黨前秘書長林右昌接受央廣節目專訪時表示，在當前國際局勢高度動盪、美中競爭加劇的背景下，台灣取得的談判結果是「非常了不起的成就」。至於台積電赴美加碼投資遭質疑「掏空台灣」，林右昌說，AI與晶片需求早已遠超台積電原有產能，相關投資是因應全球競爭布局的結果，他呼籲外界客觀看待。

民進黨前秘書長林右昌去年10月前往美國德州、亞利桑那州拜訪產業，瞭解AI、半導體發展，隨後又赴以色列訪問，進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。林右昌接受央廣節目「早安台灣」專訪時，暢談這趟為期超過1個月的「新創之旅」心得。

針對台美關稅談判底定，雙方達成對等關稅調降為15%且不疊加等結論，林右昌表示，從COVID-19疫情、俄烏戰爭到關稅衝擊，台灣整體因應表現良好，「基本上是在贏者圈」。

他認為在當前國際局勢高度動盪、美中競爭加劇的背景下，台灣能取得與日、韓相當的15%稅率「非常了不起」，尤其美國關稅政策是對全球全面施壓，政府在應對受影響產業的過程中相當謹慎，他呼籲在野黨客觀看待，不要為了批評而批評。林右昌說：『(原音)當然不只是對等關稅，還有232條款更為重要。對高科技來說，能達成這樣的成果是非常了不起的成就。許多國際媒體，特別跟我們競爭關係、韓國的媒體都在講台灣跟美國關稅談判的結果而面臨更大的壓力，你從這個角度就知道這個結果對台灣是有利的。』

對於在野黨質疑台積電將加碼投資美國恐「掏空台灣」，林右昌表示，目前AI與晶片需求早已遠超過台積電原有產能，相關投資是因應全球競爭與布局的結果。他表示，若將目前在美國新建的半導體工廠全數設在台灣，無論土地、水電或人才資源，台灣都難以承受如此快速且龐大的需求，因此這本質上是全球競爭與全球布局的問題。

林右昌也進一步分享他在亞歷桑納州鳳凰城參訪了30多家科技廠商，發現這些台灣高科技企業早已不是單一市場的在地企業，而是具有世界格局的公司，且多數企業早在2020年前後便提前布局，並非因近期關稅議題才做出決定。

林右昌並說，美國當地民眾對台積電的認識也與過去大不相同，台積電在美國的能見度與認同感明顯提升。他認為台灣在高科技與半導體領域的影響力早已超出外界想像，台灣的科技實力也正逐步轉化為台灣在國際社會的重要關鍵角色。(編輯：鍾錦隆)