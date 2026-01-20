台美關稅談判結果 陳其邁：讓業者能暫時鬆一口氣 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對新任警察局長今（20）日上任，高雄市長陳其邁表示，首先感謝前警察局長林炎田過去的努力，讓高雄治安能夠維持穩定，保障市民生命財產安全。他指出，警察局長最重要的工作，就是貫徹法律執行、強力打擊犯罪、維護治安，這是對新任局長唯一且最重要的要求。

陳其邁說，在執法過程中，除維持治安外，也應同步精進警察同仁待遇，並結合智慧科技，持續提升打擊犯罪效能。

陳其邁說，由於高雄大型活動頻繁，面對人潮聚集場合，如何強化勤務部署、預防犯罪、確保活動順利進行，是治安工作的重點之一。他也期許新任警察局長儘速掌握高雄整體治安狀況，讓治安工作無縫接軌、不出現空窗。

針對媒體詢問記者涉入國安法案件一事，陳其邁表示，目前案件仍在偵辦中，市府尊重司法調查，交由司法機關釐清相關事實與情節。他指出，多數媒體能以國家利益為優先，恪遵新聞倫理與法律規範，善盡監督責任；但在國家面臨境外勢力滲透與軍事安全威脅的情勢下，依據國安法相關規定，落實國防與機密保護工作亦極為重要，期盼司法儘速查明真相。

對於台美關稅談判結果，陳其邁表示，肯定行政院副院長鄭麗君與談判團隊的努力，特別是對高雄眾多中小企業與傳統產業而言，15％且不疊加的關稅結果，讓業者能暫時鬆一口氣，對產業發展具有正面意義。

陳其邁指出，美國推動製造業回流與全球供應鏈重組，對台灣產業布局影響深遠，政府應提出完整配套，協助AI產業與傳統產業在供應鏈重組過程中掌握契機，包括資金、設廠與市場布局等面向，提供更多支持與輔導，讓台灣產業在全球競爭中搶得先機。

