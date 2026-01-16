台美關稅談判總結「對等關稅15％不疊加」！卓榮泰10點發表談話
由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，而台灣整體對美投資也將達5千億美元。對此，行政院長卓榮泰將於上午10時在行政院針對台美關稅談判議題發表談話。
行政院新聞傳播處稍早公布，卓榮泰將於上午10時在行政院中央大樓一樓大廳針對台美關稅談判議題發表談話。
我方談判團隊與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。
