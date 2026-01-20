台美關稅談判達協議 經貿辦楊珍妮哽咽謝同仁日夜陪伴
台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。背後大功臣之一的行政院政務委員楊珍妮今天在台美關稅談判說明記者會分享心路歷程，在提及經貿辦同仁日夜陪伴時一度哽咽，並形容現在猶如「火車開出隧道看到曙光，但還沒到站」，因對等貿易協定尚未簽署。
談判團隊昨天上午返台，行政院長卓榮泰親自前往桃園國際機場接機，行政院今天舉行台美關稅談判說明記者會，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮分享一路以來歷程。
她說，這次談判府院、國安團隊給予明確政策立場談判方向，該堅持就堅持、該爭取就爭取，除感謝長官支持指導外，也感謝相關單位對經貿辦協助，她更在感謝同仁日夜陪伴時一度哽咽。
楊珍妮表示，上周簽署MOU，朋友和業者紛紛寫信稱她回來終於可休息與聚餐，她都回答，「這輛火車開出tunnel（隧道）、看到曙光，但還沒到站」，因為對等貿易協定尚未簽署。
她提到，昨天下飛機，沒預期行政院長卓榮泰和祕書長張惇涵會來，「看到他們真的像回到家裡，只差一點沒擁抱他們」，對於家人一路支持感到很感動，「touch my heart」，「我這個人很愛哭，就會掉眼淚」，當她談起經貿辦同仁的日夜陪伴，再度哽咽。
