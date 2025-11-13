台美關稅談判臨門一腳？ 美媒曝鉅額投資金額「介於日韓間」

台美關稅「只缺臨門一腳」？傳投資金額介於日韓之間。（圖：行政院提供）

台美關稅談判接近尾聲，賴清德總統近日形容「只缺臨門一腳」。美國媒體Politico引述知情人士說法，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣希望月底前和美國敲定協定。

台灣7月曾傳出政府為爭取最佳關稅，有意加碼投資美國3000億（約新台幣9.32兆元）至4000億美元。美國政治新聞網站Politico引述「熟悉台美關稅談判情況、獲准匿名發言的人士」指出，如果美國政府停擺能盡快結束，台灣希望能在本月底前敲定關稅協議。

報導指出，美台目前正就協議中要求台北在美國大筆投資的條款進行拉鋸，該條款的設計仿效美方與韓日兩國達成的類似承諾。知情人士表示，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

Politico報導，即使最高法院可能推翻美國總統川普的對等關稅，台灣仍持續推動與美國的關稅貿易協定，因為更擔心美國商務部正進行的「232條款」調查，可能對台灣居主導地位的半導體產業，徵收新關稅。