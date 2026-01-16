台美關稅談判落幕 李彥秀憂讓步換條件：半導體競爭力才是關鍵

立委李彥秀指出，未來協議送交立法院會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益捍衛台灣的「護國群山」。（圖／CTWANT攝影組）

行政院今（16）日宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，雙方達成多項談判目標，包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，不過我國民間含政府須提供5千億投資。對此，國民黨立委李彥秀指出，雖我國關稅條件與日韓相仿，維持競爭起跑線的公平，但我方做出的讓步，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。

李彥秀表示，台美「對等關稅」歷經九個半月終於達成協議，在美國高等法院宣判「對等關稅」合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」以及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

李彥秀說，台灣關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇，與日韓條件相仿，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑線的公平；但是，我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。

李彥秀指出，不僅第一類包括台灣企業自主投資2500億美元，投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期。

李彥秀進一步直言，美國商務部長盧特尼克曾表示，川普總統任內的目標是將台灣整體半導體供應鏈產能40％移轉至美國，這恐怕才是國人最憂心之處。台灣經濟長期受惠於台積電「護國神山」的高成長，帶動「護國群山」供應鏈發展；台積電去年第四季毛利率高達62％，但美國廠僅約8％，海外設廠勢必對獲利形成壓力，相關供應鏈外移更可能衝擊國內高薪就業機會。

李彥秀強調，未來相關協議送交立法院後，將嚴加審查，在兼顧國際經貿布局的同時，確保台灣整體利益，捍衛台灣的「護國群山」。

