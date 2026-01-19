台美關稅談判落幕！賴清德大讚鄭麗君談判團隊為台灣爭取最佳競爭優勢

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（19）日上午接見「114年全國模範公務人員代表」時，特地感謝鄭麗君帶領的談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭優勢。總統並期所有模範公務員持續擔當公務體系的中流砥柱，與行政團隊一起向前走。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君於今日上午返台，隨後並陪同「全國模範公務人員」到總統府晉見賴清德總統。

賴清德致詞時首先代表國家及國人對獲選的模範公務人員表達祝賀之意，同時感謝也肯定得獎者在工作崗位上，以專業、責任與熱忱推動國家政策，發揮服務人民的精神，是推動國家進步、社會安定、造福人民的關鍵力量。

賴清德提到，本次獲選的海委會副主委兼海巡署長張忠龍，帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力、打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。金管會副主委莊琇媛擘劃亞洲資產管理中心，持續推動金融法規簡化、鬆綁，強化我國金融機構打詐、防詐的能力，對台灣的金融發展貢獻卓著。其他獲表揚的同仁無論在守護國人健康、優化公共建設、維護社會治安、提升教科文實力，還是在產業建設、永續環境、打造智慧政府、擘劃業務革新、拓展外交等各領域，也都有非常傑出的表現。

賴清德總統今（19）日接見「114年全國模範公務人員代表」。（圖／總統府提供）

賴清德說，雖然無法一一列舉，但因為大家的努力付出讓國家更強、社會更進步、人民更幸福、也讓世界看見台灣。過去一年，因為中國持續打壓臺灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為各位的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪；反而更加勇敢堅定的向前走。

賴清德指出，像是對美談判結果，感謝副院長鄭麗君帶領的談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭位置。這項談判結果勢必會推動臺灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的臺灣人，即使面對逆風依然穩健前行。新的一年我們將繼續大步向前走；期許各位模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

賴清德期許，未來一年有4大目標要完成：第一，打造更安全、更堅韌的臺灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新台灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保臺灣在下一世代的競爭優勢。第三，建構更均衡發展、更公平的台灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

賴清德再次恭喜各位模範公務人員，盼一起團結合作，以專業守護國家，為台灣的民主、安全與繁榮打下更穩固的基礎。

