台美關稅談判落幕 賴清德讚鄭麗君：為台灣爭取最佳競爭位置

總統賴清德。資料照



行政院副院長鄭麗君今日（1/19）清晨率領台美關稅談判團隊抵台，總統賴清德今接見2025年全國模範公務人員時表示，非常感謝鄭麗君帶領的談判團隊，為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，也讓台灣在變局中，爭取到最佳的競爭位置。這個談判結果，勢必會推動台灣更有力量往前邁進。

賴清德今天（1/19）接見2025年全國模範公務人員，致詞提及，過去一年，因為中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為各位的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，「我們沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪。反而，我們更加勇敢、堅定地向前走。」

賴清德說，像是台灣對美談判的結果，非常感謝鄭麗君副院長帶領的談判團隊，賴清德特別停頓，鄭麗君向賴清德及台下鞠躬，台下熱烈鼓掌，為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，也讓台灣在變局中，爭取到最佳的競爭位置。這個談判結果，勢必會推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風，依然穩健前行。

賴清德指出，新的一年，我們將繼續大步向前走。期許各位模範公務人員，不分專業領域，持續擔當公務體系中的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

賴清德說，未來一年，有四大目標要完成，他在元旦文告中，已經向全國人民報告，今天特別邀請大家，我們一起共襄盛舉：第一，打造更安全、更堅韌的台灣，以更強大的防衛機制，捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新台灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保台灣在下一世代的競爭優勢。

賴清德續指，第三，建構更均衡發展、更公平的台灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，我們要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

賴清德說，最後，再次恭喜各位模範公務人員，讓我們一起團結合作，以專業守護國家，為台灣的民主、安全與繁榮，打下更穩固的基礎。

