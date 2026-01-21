台美關稅談判落幕 賴清德：美將投資台5大信賴產業深化互利共榮

民進黨今（21）日下午進行中執會，總統兼民進黨主席賴清德表示，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團9個月的努力下，已順利完成台美關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。這次談判成果，不但有助於台灣產業在國際佈局取得有利地位，美方也表達願促進投資我國的5大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德提到，此次結果，讓台灣的對等關稅調降至百分之15，且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，我們是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

賴清德說，感謝鄭副院長率領行政院談判團隊，在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

賴清德特別強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。

賴清德再提，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資，因此，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。（資料照／中天新聞）

最後賴清德期盼，不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展，也要請民進黨全體黨公職持續傳遞正確資訊，用化繁為簡的方式，向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。

