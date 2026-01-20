台美關稅談判過程 很辛苦 唯台灣高科技全面靠北
(記者謝自宗台北報導)台美關稅談判達成協議，行政院副院長鄭麗君表示，數週後將簽署台美對等貿易協定，已向美方爭取超過1000項關稅豁免項目納入承諾；針對市場開放，政委楊珍妮說，與美方協商範圍包括汽車關稅，美方要求對齊鄰近國家、並參考台灣與他國FTA開放情形。
行政院今天舉行台美關稅談判說明記者會，鄭麗君表示，數週後台美將簽署台美對等貿易協定，載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加等內容，以及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關條文。
鄭麗君透露，其實美方在這次談判中，對各國都期待全面市場開放，尤其台灣對美貿易逆差為第6大，也持續攀升中，因此美方的確也期待相當程度的市場開放，不過，談判團隊基於糧食安全、相關軍工維護能力等，盡力與美方協商。
此外，針對談判方式，楊珍妮指出，包括與美國貿易代表署（USTR）洽談對等貿易協定（ART），以及與美國商務部就232國安關稅、投資MOU協商；最新進展是，投資MOU已於15日由駐美代表處、美國在台協會簽署。
楊珍妮進一步說明，台灣目標是調降對等關稅且不疊加、維護國家利益確保市場開放原則、爭取232關稅優惠及建立高科技核心戰略夥伴，會繼續爭取擴大特定品項豁免對等關稅約1000多項，納入未來承諾事項。
楊珍妮表示，對等貿易協定（ART）談判已經6次協商，目前台美雙方正就ART文本草案做最後檢視，以及核對輸美產品豁免對等關稅項目、台灣自美進口關稅品項，預計數週後簽署。
針對ART內容，楊珍妮說明，首先，台灣自美進口產品關稅，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家，且需參考台灣和他國FTA開放情形，納入市場開放承諾事項；面對美方談判過程高度不確定性、變動性，且在極短時間內要回應美方，談判團隊堅持守護國家產業利益、糧食安全，且有助於國防韌性等原則。
她指出，2024年台灣從美國進口467億美元，占總進口3944億美元、約10%，因此和美方討論降稅產品考量因素，包括美國無產製或台灣未自美國進口；台美產業互補性，減讓關稅有助減少進口成本；台灣仰賴進口產品，對美降稅只會替代他國進口產品；有助台灣消費者多元選擇、消費用途，以及市場定位與國內產品有區隔性。
媒體詢問市場開放是否包含汽車關稅，楊珍妮回應，美方要求全面市場開放，與鄰近國家市場開放對齊並參考FTA，包括汽車市場開放、降稅都會和美方協商，未來文本也須送立法院審議。
其次，非關稅貿易障礙（NTB），楊珍妮說，美方每年公布貿易障礙報告，希望台灣能處理包括農工業產品對齊國際標準，以及環境、保護勞動權益等按照國際規範，並納入台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化。這部分台灣以國民安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美進行磋商。
第三，數位貿易，楊珍妮指出，雙方支持在WTO多邊架構或雙邊對於免徵電子傳輸產品課稅，確保資料安全、自由跨境傳輸，因應網路安全，台灣目前沒有課徵數位貿易稅，在此題目和美方立場對齊。
第四，經濟安全，這次不像傳統圍繞關稅、非關稅談判，而是擴大至經濟安全與商業機會，經濟安全就是國家安全，鞏固經濟安全才能厚植高科技產業發展，因此在高科技出口管制、外人投資及對外投資審查等，都希望盡量與美方對齊與合作，台灣更承諾加強防堵違規轉運，避免出口被課徵40%額外且疊加懲罰稅率。
商業機會部分，楊珍妮表示，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，雙方也透過甫簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方投資五大信賴產業，打造便捷化跨境投資環境。
此外，對台灣提出透過台灣模式，帶動台廠自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元方面，鄭麗君強調，台灣模式與日本及韓國出資給美國的模式不同，台美合作的目的是合作打造供應鏈，不適合採用日韓模式，因此沒有所謂「補足差額」的條款。
鄭麗君回覆媒體提問時補充說明，對於台灣自美採購農產品等內容，台灣在最後一刻是主張不列入協定承諾事項，因為農訪團屬於民間自行採購，性質不同。
根據台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。
