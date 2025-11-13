台美關稅談判近尾聲 美媒：美要求台灣投資規模3500至5500億美元

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商，傳出台美談判接近尾聲，美國媒體Politico今天引述知情人士說法指稱，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣盼月底前敲定協定。

台灣在7月曾傳出政府為爭取最佳關稅，有意加碼投資美國3000億（約新台幣9.32兆元）至4000億美元。賴清德總統11日形容台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，目前暫行關稅20%，目標是稅率降低且不疊加，美國對半導體進口展開「232條款」調查方面，也盼取得最惠國待遇。

美國政治新聞網站Politico報導今天引述「熟悉台美關稅談判情況、獲准匿名發言的人士」說法指出，如果美國政府停擺能盡快結束，台灣希望能在本月底前敲定關稅協議。即使最高法院可能推翻川普的對等關稅，台灣仍持續推動與美國的關稅貿易協定，因為更擔心美國商務部正進行的「232條款」調查可能對台灣在全球居主導地位的半導體產業徵收新關稅。

報導提到，目前川普政府正在與台灣就關稅協定中的一項條款進行談判，該條款要求台灣在美國投入數十億美元，這項安排仿照美國政府與韓國和日本達成的類似承諾。知情人士透露，這筆投資金額的規模將「介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

行政院副院長鄭麗君10月初訪美後曾針對召開記者會說明，已經向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過政府對政府模式合作，共同開發產業聚落。對於川普關稅可能遭法院推翻，駐美代表俞大㵢8日回應，最高法院裁定與台美關稅談判應分開看，不能冀望法院裁定。台美都希望盡快完成談判，最後仍要雙邊同意。

Politico報導也提及，最高法院裁定權衡川普關稅權力的界限之際，外國預計與美國政府的談判將加快進展，判斷如果最高法院裁定川普的關稅政策無效，可能會削弱美國政府的談判能力，規模較小的經濟體因此更有機會在未來的關稅協定中占主導地位。一位歐洲小國的官員匿名表示：「大門已經敞開，我們打算伺機而動」。

這名官員強調，所有尚未與白宮達成貿易協議的國家都面臨壓力，必須追求「與已達成降低關稅協議的其他國家相比最有利的結果。」美國最高法院上週就川普動用緊急權力課對等關稅的合法性言詞辯論，大法官不分保守、自由派都質疑川普作法。不過，即使關稅最後被推翻，川普仍有其他法律工具，可依據1962年貿易擴張法等其他法源加徵不同關稅。

