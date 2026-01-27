台美關稅談判近9個月 賴清德透露"看水果"得知進度

政治中心／綜合報導

隨著台美關稅談判結果底定，總統賴清德展開產業關懷之旅，民視新聞獨家跟著總統的腳步，探訪企業，總統也揭露這九個月來執政團隊如何準備談判工作，還曝光獨家照片，面對韓國因國會卡關稅協議遭川普加徵關稅，賴總統喊話在野，切勿焦土政策！

總統賴清德vs.民眾：「總統好，大家好。」

隨著台美關稅談判結果底定，總統賴清德親自來到台中扳手大廠，傾聽傳產心聲，從去年四月開始美國總統川普祭出對等關稅戰，我國步步走來，確實很不容易。

總統賴清德：「後來我回想一下，我們不是只有晚上，也不是只有白天上班的時間，我們禮拜六禮拜天，有時候下午也會到總統府官邸再去開會，跟相關部會在開會討論的時候，請他們吃芒果，這個就是夏天，從夏天談到秋天，秋天談到冬天，可以說是漫長的談判過程。」

將近9個月的談判過程，這張圖就是總統府官邸的日常寫照，總統賴清德親自主持會議、坐在隔壁的是副總統蕭美琴，行政院長三長，包括負責談判工作的鄭麗君以及政委楊珍妮、國安會秘書長吳釗燮全都列席，不分日夜、平假日，為的就是要無時差，解決美國提出的所有意見。

總統賴清德：「去之前我一定會召集會議，然後大家共同決策，談完回來之後我們又趕快緊急開會，去解決問題，美國的時間是台灣的晚上，剛好相反，所以我們常常是半夜持續盯著整個談判過程，因為我們不希望美國提出的意見，談判團隊遭遇的困難，沒有辦法即時解決。」

儘管台美關稅談判成果頗受產業界稱讚，但藍白仍不斷批評，就擔心屆時協議送立院審查卡關，讓台灣步上韓國關稅從15%調升至25%的後塵，總統賴清德也苦口婆心。





以南韓為鑑！關稅協議將送立院審查 賴總統盼藍白陣營以國家為重

台美關稅談判結果敲定，總統賴清德展開產業關懷之旅。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「我希望在野黨可以支持，我常講不看僧面看佛面，因為人民還是最重要的，產業界還是最重要的，政黨競爭難免但是不要焦土政策，如果又把談判成果又給推翻，那對經濟衝擊會很大，人民的生活也勢必受到影響。」

執政團隊已經打好關稅基石，最後一步將送進立法院審查，在野把持多數的國會能否點頭，牽動民生及台美互信關係。





