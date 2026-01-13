台美關稅談判進度鄭麗文批判可憐 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

中國國民黨黨主席鄭麗文（中）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自鄭麗文Facebook）





美國川普總統於去（2025）年8月公布最後一波「對等關稅」課稅稅率名單，台灣從原先的公布的32％降至20％。確認美對台商品課稅是既有稅率再加上20％「對等關稅」，目前台美仍進行關稅調整磋商中，今（13）日傳出美方將對台灣對等關稅稅率從20％降至15％，但相對地，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少5座晶圓廠。中國國民黨主席鄭麗文今（13）日痛批，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐。民主進步黨發言人韓瑩對此回應，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣。希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

