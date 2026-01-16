台美關稅談判達成共識 江啟臣：產業從加護病房換到普通病房

立法院副院長江啟臣（中）16日至大甲第二市場發放春聯，被問及台美關稅問題。江表示，產業從加護病房換到普通病房而已，呼籲政府盡快提出具體政策照顧整個產業鏈。

台美關稅15％關稅不疊加等達成共識，行政院同步宣布，232關稅取得最優惠待遇、對美投資5000億美元及半導體最惠國待遇等。立法院副院長江啟臣16日直言，關稅不確性消除，產業從加護病房換到普通病房，呼籲政府盡快提出具體政策照顧整個產業鏈，另也示警對美投資部分，產業恐面臨高階人力外移、金融成本變動問題。

江啟臣今至大甲第二市場發放春聯，被問及行政院公布，台美關稅達成共識15％不疊加、半導體、半導體衍生品關稅最優國待遇、232關稅取得最優惠待遇、分別以企業及台灣政府採信用保證方式支持金融機構投資美國共5000億美元，不過台美貿易協議尚在法律檢視中，會另擇期簽署文件，再交國會審議。

江啟臣說，對美的對等關稅從去年4月至今，已近一年，尤其去年8月日、韓等國家都是15％不疊加，但我們卻要承受20％再疊加關稅，這對於台中這些以傳統製造業為重的城市及產業負擔非常大，希望這次總算可以定案了，趕快把不確定消除。

江啟臣話鋒一轉也提及，但這不代表產業未來沒有新的挑戰或困擾，坦言其實還是有，因為台中基本還是以製造業為主，並舉例甲安埔腳踏車製造、零件等，前幾天幼獅工業區場協會理事長交接，也有跟他提到，這波關稅對製造業衝擊非常大。

江啟臣表示，今天就算定案，黃金搶救期也已經過去了，產業從加護病房換到普通病房而已，如何康復、重新培養台灣競爭力及體力跟國際競爭，這是政府應提出的方向，強調挑戰尚未結束，而是從淘汰戰進到耐力戰，也直言沒有傳產會有高科技嗎，所以整個產業鏈照顧，政府必須要拿出具體政策出來，否則就算談定，其實對產業未來及人民就業影響還是非常大。

針對232豁免條款，江啟臣說，這部分豁免，他覺得當然很好，因為台灣相關鋁、鐵、鋼製品都跟國安關稅有關，25％也是蠻高的，所有能豁免，跟日韓在同一起跑點上，這是好事，但也一樣落後個5月。

江啟臣說明，對美投資5000億元，2500億元由廠商負責，另2500億元則透過我們銀行授信，其實也都是台灣的錢，所以未來恐怕會面臨幾個產業上的挑戰，包含人力是否外移，尤其是高階人力，像是高科技到美投資，是否伴隨人才外移，另還有金融成本變動。

