台美關稅談判達成協議 府院啟動產業傾聽之旅

賴清德總統今天下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」。總統府提供

台美關稅談判達成協議，為因應對台灣產業可能造成的影響，賴清德總統今天啟動首場「產業傾聽之旅」，與工具機暨零組件業者展開座談，未來將聚焦3大主軸，協助產業開拓更寬廣的發展空間。行政院也預計23日接力啟動座談，府院分進合擊，盼為產業界創造紅利。

賴清德總統今天下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」說明，上周五台美關稅談判終於底定，台灣銷往美關稅降為15％，並且不疊加，希望未來臺灣各項產業發展都能與國家發展的方向對接，創造雙贏，讓產業立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

知情人士表示，今天與工具機業者座談，是總統啟動「產業傾聽之旅」的首場座談會，會中業者表達，此次談判對產業幫助非常大，未來工業具產業可與台灣隱形冠軍的產業跨業交流合作，投入跨領域產業應用，以提供最好的解決方案給美國的客戶。

他說，賴總統親上火線與產業界對話，主要聚焦3大主軸，一是檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；二是加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；三是，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

在賴清德總統之後，行政院也將於23日啟動產業座談，期盼在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，為業者創造紅利，並轉化為百工百業轉型升級的驅動力。

