台美關稅談判達成協議 賴清德：台灣經濟的春天來了

台美關稅達成協議，賴清德總統今天強調，國內企業要的是公平，此次談判讓台灣與日韓站在同一個起跑點；他以「聞到花香就知道春天來了」形容台灣的經濟新局，並從天時、地利、人和大談政府的戰略規畫，強調未來會穩定供電、強化與各國的雙邊關係，呼籲國人應該更有信心，團結向前，迎接更好的未來。

賴清德今天上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」致詞時表示，動盪中的世局的確會讓人心慌慌眼茫茫，看不清楚方向，國際上有《經濟學人》用封面、用特稿，也有CNN記者專題報導宣稱台灣是全球最危險的國家；也有國內人士公開主張「票投民進黨青年會上戰場」「賴清德當選外資將會大舉撤離台灣、經濟就會崩潰」，但站在今天，我們知道這些事情都沒有發生。

他說，俄烏戰爭、以哈戰爭都繼續發生，但台灣仍然屹立不搖，台海仍然持續維持相當程度的穩定，外資大舉投資台灣，真相是，新冠疫情之後、再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈的結點。

去年4月2日，美國川普總統祭出對等關稅，他指出，根據美國統計，我們前年對美國的貿易順差高達739億美元，所以美國給予台灣的對等關稅一開始是32％，國內外很多人擔心，因為台灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅這一次恐怕台灣難走出困局。

但是，賴清德強調，站在今天這個時間點，我們也看到台灣不僅走出這個困境，而且爭取到更好的機會，政府面對對等關稅全程掌握。從川普總統競選到他當選，每一次，他談到對關稅，我們都非常注意。我們是全員投入，除了他本人、副總統蕭美琴、行政院長、副院長。「我們府院同心」，一有需要即時開會，即時解決問題。

另外，他指出，我們也全盤的規畫，不僅僅考量到台灣的優劣點，也考量到美國的觀點，還有我們跟周邊國家的競爭關係。一旦方向確定，我們全力投，「所以大家已經知道結果，鄭麗君副院長率領的談判團隊非常辛苦」。去年7月9日台美關稅還沒有談定，但美國破例給予台灣20％的暫行關稅，現在降到15％，而且不疊加，跟日本、韓國主要的競爭國家，我們站在同一個起跑點。

台積電董事長魏哲家去年前往美國白宮宣布對美再投資1000億元之後，在總統府與賴清德一起開記者會跟國人說明，賴清德表示，那一場記者會當中魏哲家講了一句話，「台積電不怕競爭只要公平」，在台灣的企業，不只是台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，「大家說對不對？」

他強調，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。所以在去年一整年當中，我們雖然籠罩在一個不確定的環境當中，但是台灣人民各大小企業都交出一張亮眼的成績單。

他細數，去年對台灣來講，雖然是一個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年我們經濟成長率高達7.37％，是15年來最好；失業率大概在3％左右，是25年來最好；同時股市收在29000多點，今年開始才沒多久，股市不僅僅突破30000點，更已經逼近32000點。

中經院也預估，今年的經濟成長率會達到4.14％，他指出，換句話說不僅僅去年我們交出張不錯的成績單，今年國際社會也看好台灣。他相信每一個人都有一個生活經驗，「雖然沒有看到百花盛開，但是你只要聞得到風中傳來隱隱的香味，你就已經知道，春天已經來了」。

他要向大家報告的是，台灣的經濟新局已經打開，「我們不要遲疑，不要裹足不前，我們應該更有信心，團結向前，一定可以迎接更好的未來」。

賴清德也根據天時、地利、人和說明政府對產業未來的規畫：第一，就天時而言，我們要迎接數位化時代的到來，也確保台灣在下一個世代競爭優勢。行政院已經推出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元創造15兆元的產值，到2040年之前培養出50萬個AI應用人才。

他強調，我們要做四大基礎建設：一是人才培育，二是「國網雲端算力中心」已完成建置，不久之後我們就會有屬於我們自己的國家資料中心；三是持續開發電力穩定的供應，特別是綠電；四是矽光子、量子科技及機器人等三項關鍵技術。

第二個，我們也要掌握地利，他說，很多人把中國當作是一個威脅，的確對台灣是一個威脅，這無庸置疑，中國文攻武嚇不斷、對台統戰滲透更是進入到各個層面去，但是有道是「國無外患國恆亡」，我們要把中國的威脅當作是砥礪台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。

所以對於中國的威脅，他重申，我們捍衛國家主權的決心不會改變；我們世世代代維護民主、自由、生活方式的堅持不會改變；我們維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流，促進和平共融的承諾也不會改變。但是我們要落實這些主張的前提，必須要有堅強的國防，有堅強的國防我們的經濟發展才有辦法得到保障。

賴清德形容，這就像是一個人的健康非常重要，沒有健康再大的財富也沒有用，沒有國家安全，經濟繁榮也是為人作嫁而已。除了年度的國防預算，我們也提出國防特別預算1.25兆，要打造台灣之盾、建立智慧化的攻防體系，更重要的是，我們要推動國防工業，這現在已是全世界的顯學，為了自己的國家安全，在不對稱的戰力之下，我們一定要大力扶植國防工業。

他認為，我們絕對有這個條件，全世界有能力打造自主國防工業的沒有超過10個國家，台灣是其中被點名的其中一個，我們絕對不能夠妄自菲薄，從科技到基礎工業通通都是國防工業發展的基礎，面對中國的威脅，我們不僅僅要強調我們的國家安全，也要順勢發展我們的國防工業，帶動台灣經濟升級轉型進一步的發展。在他的心目中，國防特別預算的功能，不單是國防，他有相當大的一部分是在推動產業的發展。

第三個是人和部分，賴清德表示，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處被打壓，我們要參加多邊區域經濟有其困難，過去我們花了非常多的力量加入WTO，但WTO在多邊功能上面，沒有達到原先預期的目標，甚至川普總統還揚言退出；我們要加入CPTPP，中國不斷的阻擾。

但是他強調，從前總統蔡英文開始到他上任，都不斷強化雙邊關係，過去台灣需要世界，很多中小微型企業提著007手提箱到世界爭取訂單，成為科技發展的基礎，科技界人士用科技驅動世界進步的動力，所以我們要持續強化雙邊關係。

他說，過去我們需要世界，現在我們仍然需要世界、但是另外一個角度看，世界也需要現在的台灣，所以我們跟美國簽訂21世紀貿易倡議，也跟美國簽訂「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，再不久，台灣跟美國就要在這個平台上面進行進一步深化台美的經濟合作，在對等關稅談判的條件下去深化台美經貿合作。

我們也跟英國簽訂了「促進台英貿易夥伴協定」，去年也跟英國在這個架構下簽投資數位貿易、綠能等協議；去年底我們也跟日本簽訂了數位貿易協議；這幾年來也分別跟東南亞國家，特別是台灣重點投資的國家重簽雙邊投資保障協定、避免雙重課稅協定等等。「我們會持續強化台灣跟國際主要的貿易夥伴的關係」。

賴清德指出，台灣不僅僅可以站得穩也可以走得遠，台灣的企業可以立足台灣布局，全球行銷全世界，他希望太陽不管從什麼時候升起在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略，「我們一起努力」。

他也向國人喊話，台灣已經走上世界的舞台，也已經走進舞台的中心，台灣有能力，不僅僅可以讓我們的國家更好，也有能力推動世界進一步繁榮發展，我們對自己的國家有信心，「國際社會是肯定台灣的」，我們團結合作，我們共同的目標就是讓未來的台灣能夠比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。

