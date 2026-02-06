台美關稅談判還沒簽？江啟臣揭這時間點會完成簽署

立法院副院長江啟臣與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會6日共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。（馮惠宜攝）

立法院副院長江啟臣透露，去年的關稅挑戰談判已底定，但還沒簽定，希望本月中旬左右會正式完成簽署。（馮惠宜攝）

立法院副院長江啟臣與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會6日共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。會後，江啟臣透露，去年的關稅挑戰談判已抵定，但還沒簽定，希望本月中旬左右會正式完成簽署，屆時待立法院批准後，將為產業提供長期且穩定的發展方向。

面對全球AI浪潮，台中市長盧秀燕與江啟臣共同強調，台中已具備發展下一世代產業的深厚實力。江啟臣受訪時特別提到，台灣產業去年受到台美關稅協議挑戰，雖然底定，但還沒簽定，他6日特別安排美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）深入台中精科園區，已和谷立言確認，應該在月中以後希望可以簽訂，簽定後立法院應盡速批准，讓產業發展能有穩定的方向。

