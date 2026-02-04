台美關稅談判關鍵期！專家曝：台股要維持榮景 關鍵在這群人！

論壇中心／邱暐琪報導

台美關稅談判底定，雙方對等關稅調降至15％，不疊加，正在等待簽協定的同時，國共智庫論壇昨（3日）在北京舉行，國民黨對外宣稱交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等五大產業，外界質疑內容是否涉及國安及關鍵供應鏈問題。對此，財經專家徐嶔煌指出，台美關稅談判底定，對台灣的企業來講，就像吃了一顆定心丸，台股要維持榮景，要觀察唯一指標「15%的關稅協議，在台灣的國會中有沒有辦法順利通過」。

徐嶔煌指出，台美關稅使得台灣未來究竟會是，「黃金十年」還是「黑暗十年」，有三點明確的事實，「選邊站取得紅利」，不只賺美國錢，美國多家軍事公司到台來投資，連國安都綁在一起、「打破掏空論」，台灣跟美國之間雙方的高科技半導體、AI，帶來科技圈的整合，以及「嚴重警訊」，南韓國會尚未將美韓協議正式立法，美國提高南韓關稅上調至25%，這三項事實反映在台股上，近期工具機產業、汽車產業大部分都是收紅，關稅協議談定了，對台灣的企業來講，就像吃了一顆定心丸。

徐嶔煌直言，台股能不能維持這樣的榮景，要觀察唯一指標：「15%的關稅協議，在台灣的國會中有沒有辦法順利通過」。徐嶔煌質疑，在這個世界整合的經濟架構下，國民黨此時到中國大談精密機械產業，是否有意圖替中國「洗產地」，將中美的47%關稅，包裝成台美的15%關稅。徐嶔煌強調，在這個關鍵的時間點，藍白佔國會多數的情況下，若審出了一個不一樣的結果，對台灣的經濟來說恐怕會造成傷害與衝擊。

